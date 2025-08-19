Štát mal vydať stavebné povolenie na baterkáreň v Šuranoch bez posúdenia EIA. Ľudia sú nahnevaní, aktivisti chystajú protest

Roland Brožkovič
Povolenie vydal regionálny úrad pre územné plánovanie v Nitre.

Na kontroverznú baterkáreň v Šuranoch, ktorá je stále predmetom mnohých debát, mal štát vydať stavebné povolenie bez posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Všimol si to Denník E na základe upozornenia iniciatívy Chránime si naše. Aktivisti chcú preto v sobotu zorganizovať protest. Tvrdia, že povolenie vydal regionálny úrad pre územné plánovanie v Nitre. Súhlas sa má týkať prvej fázy investície. Spoločnosti GIB EnergyX Slovakia to umožní vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny.

Strategická investícia

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia medzitým v piatok začala s realizáciou prípravných prác na pozemkoch pre budúci závod baterkárne v Šuranoch. Pozemky s výmerou 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park prevzala spoločnosť od MH Invest do užívania minulý týždeň, informoval Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ GIB EnergyX Slovakia.

Súčasťou prípravných prác bude aj vytvorenie prístupovej cesty a budovanie dočasnej križovatky. Pri týchto činnostiach bude doprava dočasne obmedzená na ceste I. triedy I/64, ktorá spája Nitriansky samosprávny kraj cez Topoľčany, Nitru, Šurany, Nové Zámky až po Komárno.

Podľa hnutia Slovensko by malo byť neplatné

Vláda SR vyhlásila v prvej polovici tohto roka projekt baterkárne za strategickú investíciu. Gotion InoBat Batteries vznikol ako spoločný podnik čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat.

Stavebné povolenie na výstavbu baterkárne v Šuranoch by malo byť podľa poslancov hnutia Slovensko neplatné. Fabrika nespĺňa zákonné limity a projekt nepopisuje technológie, akými by mali byť tieto limity dosiahnuté. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii.

„Úplne obišli zákon o vplyvoch na životné prostredie. To má fatálne dôsledky pre životy a zdravie ľudí. Tam to nie je len o životnom prostredí, opäť hovoríme o zdraví ľudí v tom regióne. Čiže obišli zákonné procesy a dostali povolenie na výstavbu. Absolútne smiešne rozhodnutie,“ skonštatoval Rastislav Krátky z hnutia.

Celé stavebné povolenie by malo byť podľa neho neplatné aj vzhľadom na to, že existujú nové skutočnosti v samotnom posúdení vplyvov na životné prostredie. Opozičný poslanec skritizoval postup Okresného úradu v Nových Zámkoch, ktorý rozhodnutie vydal. Ten podľa Krátkeho konal bez potrebných informácií a nemal podklady, na základe ktorých by dané rozhodnutie mohol vydať.

