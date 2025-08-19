Na Fica podali trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy: Straší prevratmi a pučmi, Demokrati hovoria, že stačilo

Strana Demokrati podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o majdane a štátnom prevrate. Ako povedal podpredseda strany Juraj Šeliga, podľa Fica už bolo na Slovensku od roku 2018 minimálne päť pučov.
Premiér strašil štátnym prevratom v súvislosti s protestami Za slušné Slovensko, do médií ukazoval dlažobné kocky, podobne aj v súvislosti s protestami súvisiacimi s novelou Trestného zákona, atentátom a protestami proti Ficovej návšteve Moskvy. Naposledy dal do súvisu udalosti v Srbsku so slovenskou opozíciou a údajnou majdanizáciou.
„Stačilo,“ odkazuje Šeliga
„Už máme plné zuby toho, že štátny prevrat je odpoveďou na všetko, čo kritizujeme na vládnej koalícii. My už hovoríme, že stačilo. Toto nemôže byť odpoveď na všetko, na kritiku zlej ekonomickej situácie, že milión ľudí na Slovensku je na hranici chudoby, že ceny potravín rastú. Na kritiku zlej zahraničnej politiky a pchanie sa Putinovi do zadku nemôže byť odpoveď majdan a že opozícia tu chystá štátny prevrat,“ povedal Šeliga na brífingu pred generálnou prokuratúrou.
Pripomenul tiež, že 6. augusta bol v Denníku N publikovaný text o tom, ako sa šéf gruzínskych légií ako údajný hlavný strojca štátneho prevratu na Slovensku prechádzal pred úradom vlády, hoci podľa informácií od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka alebo Robert Fica mal mať zakázaný vstup na územie schengenského priestoru.
Fico podľa Demokratov klame
Podľa Šeligu to svedčí o tom, že Fico klame, vymýšľa si údajné prevraty a prekrýva, že jeho vláda nie je schopná vládnuť a riešiť problémy ľudí. „Keď vám premiér hovorí opakovane, že sa tu chystá štátny prevrat, tak veľa ľudí to stále berie vážne. To môže byť skutok, ktorý napĺňa podstatu trestného činu šírenie poplašnej správy,“ povedal.
Antropológ a religionista Matej Karásek (Demokrati) upozornil na to, že takéto vyhlásenia politikov zároveň rozbíjajú súdržnosť spoločnosti. „Pružina sa nedá naťahovať donekonečna, raz sa roztrhne. Nedovolím sa nechať urážať a ponižovať seba aj svojich spoluobčanov rozprávkami, ktoré sú na úrovni štvorročných detí,“ podotkol.
