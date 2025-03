Štát chce siahnuť na úspory Slovákov v druhom pilieri: Odborníka sme sa pýtali, ako to ovplyvní naše financie a dôchodky

Mnoho mladých ľudí už teraz uvažuje nad tým, či vôbec v čase odchodu do dôchodku bude mať z čoho poberať penziu od štátu. Štát nedávno ohlásil, že možno siahne Slovákom na úspory v druhom pilieri. Využiť by sa mohli napríklad na modernizáciu ciest či výstavbu sociálnych bytov. Odborníka na financie sme sa opýtali, aký dosah bude mať tento krok na bežných ľudí.

Ako vás to ovplyvní?

Ing. Martin Šuba si myslí, že je predčasné robiť závery, keďže ešte nie sú známe konkrétne návrhy. Je ale všeobecne známe, že vláda by rada použila peniaze z druhého piliera na zaplátanie diery v sociálnej poisťovni. Hovorí sa o možnosti, že by peniaze mohli byť použité na budovanie diaľnic, nájomných bytov alebo na vylepšenie energetickej infraštruktúry.

„Aktuálne si v druhom pilieri sporia takmer dva milióny ľudí, ktorí v ňom majú uložených viac ako 17 miliárd eur. Bude nesmierne dôležité, aké riešenie nakoniec politici zvolia a či to zasiahne len garantované fondy, prostredníctvom ktorých ľudia investujú do dlhopisov, prípadne prídu s riešením ako využiť aj tzv. negarantované fondy, medzi ktoré radíme akciové či indexové fondy. Tie z dlhodobého hľadiska generujú ľuďom najväčší majetok na dôchodok,“ vysvetľuje odborník na financie.

„Za problematický z pohľadu sporiteľov na dôchodok považujem variant, ak by peniaze práve z tých najvýkonnejších fondov boli presunuté do dlhopisových fondov orientovaných na rôzne štátne projekty či výstavbu. Takto by bežní sporitelia mohli prísť do budúcna opäť o značné výnosy, čo nepovažujem za správne,“ dodáva.

Dôležité je pripraviť sa vopred

Ing. Šuba nám tiež ozrejmil, že najväčším problémom druhého piliera je podľa neho neustále zasahovanie do jeho nastavenia rôznymi legislatívnymi zmenami a postupné znižovanie príspevkov, ktoré sa dostali až na súčasné 4 %.

„Pri súčasnom vývoji pribudne na Slovensku do roku 2050 viac ako 400-tisíc dôchodcov. Každým ďalším rokom budú narastať výdavky sociálnej poisťovne na dôchodky. Aj preto je nesmierne dôležité, aby sa politici na Slovensku touto témou začali zaoberať a netlačili tento problém pred sebou, lebo čím neskôr sa urobia zodpovedné opatrenia, tým horšiu situáciu budú mať budúci dôchodcovia u nás,“ myslí si odborník.

Zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia nespoliehali na to, že im penziu zabezpečí štát a na dôchodok sa pripravovali vopred. Je potrebné začať si sporiť čo najskôr. Druhý a tretí pilier nemusia stačiť, ideálne je preto využiť aj možnosť pravidelne investovať do akciových ETF fondov, ktoré sú jednoduchým a bezpečným nástrojom na budovanie majetku na dôchodok.