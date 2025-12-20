Starnutie vôbec nie je zlé: Vedci zistili, že šedivé vlasy by nás mohli ochrániť pred veľmi závažným ochorením

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Keď si prečítate tento článok, budete chcieť mať šedivé vlasy aj vy.

Šedivenie vlasov je úplne bežným príznakom starnutia a vôbec to nie je niečo zlé, ale naopak. Vedci totiž nedávno zistili, že šedivenie je prirodzenou obranou tela proti rakovine.

Ako informoval LiveScience, podľa novej vedeckej štúdie by mohlo byť šedivenie vlasov znakom toho, že sa telo účinne chráni pred rakovinou. Vedci zistili, že spúšťače, ktoré spôsobujú rakovinu, ako je ultrafialové svetlo (UV) alebo určité chemikálie, aktivujú prirodzenú obrannú dráhu, ktorá vedie k predčasnému šediveniu a zároveň tak znižuje výskyt rakoviny.

Vedci sledovali osud kmeňových buniek zodpovedných za produkciu pigmentu, ktorý dodáva vlasom ich farbu. Experimenty robili na myšiach, pričom zistili, že tieto bunky reagovali na poškodenie DNA tým, že buď prestali rásť, alebo sa deliť, čo viedlo k šediveniu.

Šedivé vlasy sú ochrancom nášho zdravia

Odborníci zároveň vysvetlili, že farba vlasov závisí od špeciálnych kmeňových buniek vo vlasových folikuloch, ktoré vytvárajú pigment nazývaný melanín, ktorý dáva vlasom farbu. Počas života sa tieto bunky dokážu deliť a obnovovať, avšak nie naveky. V istom bode prestanú fungovať, a teda už viac nie sú schopné vyrábať pigment. Dôsledkom toho je šedivenie vlasov.

Ilustračné foto: Freepik

Starnutie buniek je prirodzený jav, ktorý slúži ako ochrana, pretože zabraňuje tomu, aby sa poškodené bunky množili a vznikla tak rakovina.

Vedci tiež zistili, že keď dôjde k poškodeniu buniek, napríklad žiarením, tieto bunky sa akoby vypnú, čo síce spôsobí šedivenie vlasov, ale zníži sa tak riziko vzniku rakoviny.

V niektorých prípadoch sa však chemickým látkam podarí tento ochranný mechanizmus obísť, vďaka čomu si vlasy zachovajú svoju farbu a poškodené bunky sa delia ďalej, čo môže viesť k vzniku nádorov.

