Ak chcete zistiť, či vás niekto pozorne počúva, sledujte, ako často žmurká: Vedci prišli s prelomovým zistením

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Žmurkanie je viac, než len zvlhčenie našich očí.

Uvedomujete si, kedy žmurkáte a kedy nie? Vedeli ste, že ak chcete zistiť, či vás niekto skutočne pozorne počúva, stačí, keď budete sledovať, ako často žmurká? 

Žmurkanie je našou bežnou súčasťou. Každý z nás žmurká niekoľkokrát za minútu bez toho, aby sme o tom premýšľali. Žmurkanie totiž zabezpečuje základnú údržbu očí. Avšak ako informoval web ScienceAlert, výskumníci z Kanady zistili, že ak niekomu načúvame, žmurkáme menej, najmä v prípade, ak je v pozadí hluk.

Pri počúvaní žmurkáme menej

Odborníci skúmali 49 ľudí, pričom sledovali počet žmurknutí zaznamenaných počas toho, ako dobrovoľníci počúvali nahlas čítané vety. Zároveň menili intenzitu svetla a hluku v pozadí.

Na základe tohto výskumu zistili, že u všetkých účastníkov experimentu sa frekvencia žmurkania počas počúvania výrazne znížila a pri zvýšenom hluku v pozadí ešte viac. Intenzita svetla však nemala na frekvenciu žmurkania žiadny vplyv.

Ilustračné foto: Freepik

Môže ísť o prelomové zistenie

Výskumníci prišli preto k záveru, že keď náš mozog intenzívne pracuje na tom, aby počul zvuky, žmurkáme menej. Dokonca, keď očakávame príchod dôležitej informácie, žmurkanie sa spomalí ešte viac. Žmurkanie však zároveň funguje ako akási mentálna pauza pre mozog, keď spracováva písané vety alebo reaguje na emocionálne signály.

Podľa odborníkov výsledky výskumu naznačujú, že žmurkanie by sa v budúcnosti mohlo použiť ako ďalší spôsob hodnotenia kognitívnej záťaže a kognitívneho spracovania. Zároveň by to mohlo pomôcť pri odhalení príznakov kognitívnych problémov. Na potvrdenie týchto domnienok je však potrebný ešte oveľa väčší výskum.

