Stará láska, momenty z minulosti a zázraky na poslednú chvíľu. Dunaj, k vašim službám opäť šokoval divákov

Dráma, dráma, dráma. Tak je najjednoduchšie opísať udalosti posledných týždňov Dunaja, k vašim službám. Neustále totiž niekomu ide o život a v pozadí ťahajú za nitky stále ďalšie postavy s ich premyslenými plánmi. Inak tomu nie je ani dnes večer.
Diváci v dnešnej epizóde videli opäť čosi viac z Luciinej minulosti. Po tom, ako jej pohľad na Ondríka pripomenul jej vlastného syna, diváci zistili, že bol Jurko zastrelený vojakmi spolu s jej mužom. Čo sa týka minulosti, svetlejšiu stránku z nej dostala ako pripomienku Šarlota. Tá zistila, že obálky s peniazmi chodili z istého nábytkárstva. Doktorka Majerová sa ho rozhodla preskúmať a našla tam svoju starú lásku a biologického otca Barbory.
Zúfalé záchrany pokračujú
Lena je stále pripravená zachrániť malú Bety a hoci zakročí René a zachráni ju pred guľkou, neznamená to, že to spravil z lásky. Ponúkol sa totiž, že jej prožidovskú aktivitu sám nahlási Walterovi Klausovi. Ani to však nebude Lene stáť v ceste, čo diváci zistili na konci epizódy.
To, čo je však pre nich najväčšou úľavou, je fakt, že Imrich sa vyhol poprave. Hoci ho žandári odniesli a Irene bolo povedané, že bude popravený ešte v ten večer, nakoniec to, že Dávid pustil Helgu, spustilo sled udalostí, vďaka ktorým sa Imrich mohol vrátiť domov živý a zdravý.
Helgin návrat však celkový mier nezabezpečil. Pátranie po povstalcoch sa zintenzívňuje a po tom, čo spravili Klausovej manželke ich už rozhodne milosť nečaká. Nevzdáva sa však ani Kristína, ktorá opäť prišla domov opitá a jej flirtovanie s esesákmi postrehol aj Lukáš Kudlička. Ten ju síce napomenie, no z tejto konverzácie vyšla ako víťaz ona, keďže mu pripomenula, že hoci chodí s Klárou, Adela je tá, kto tvrdí, že s ním čaká dieťa.
