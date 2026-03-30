Stačilo pár minút a vzácne diela boli preč: Maskovaní muži ukradli maľby slávnych maliarov, majú obrovskú hodnotu

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Bezpečnostný systém na nich nestačil.

Zlodeji pred týždňom ukradli obrazy Pierra Augusta Renoira, Paula Cézanna a Henriho Matissa z múzea v Taliansku, uviedla v nedeľu polícia. Štyria maskovaní muži vnikli do vily Nadácie Magnani Rocca neďaleko Parmy na severe Talianska a v noci z nedele na pondelok odcudzili umelecké diela, povedal hovorca polície pre agentúru AFP, píše TASR.

O krádeži informovala talianska televízia Rai. Tá uviedla, že išlo o obrazy „Ryby“ od Renoira, ktorý vznikol okolo roku 1917, „Zátišie s čerešňami“ od Cézanna z roku 1890 a „Odaliska na terase“, ktorý namaľoval Matisse v roku 1922.

Lúpež trvala len niekoľko minút

Zlodeji násilím otvorili vstupné dvere, aby sa dostali do miestnosti na prvom poschodí, a následne ušli cez záhrady múzea. Krádež trvala menej ako tri minúty, bola dobre naplánovaná a zorganizovaná, uviedlo múzeum pre televíziu Sky TG24.

Vďaka bezpečnostnému systému, a tiež rýchlemu zásahu polície a ochranky sa im nepodarilo dostať ďalej, dodalo. Polícia skúma záznamy z kamerového systému múzea aj okolitých budov, uviedol hovorca polície.

Nadácia ukrýva vzácne umelecké zbierky

Nadácia Magnani Rocca, vzdialená 20 kilometrov od Parmy, spravuje zbierku historika umenia Luigiho Magnaniho, ktorá zahŕňa aj diela od Albrechta Dürera, Petra Paula Rubensa, Anthonisa Van Dycka, Francisca Goyu a Clauda Moneta. Bola založená v roku 1977.

Krádež je najnovšou zo série lúpeží zameraných na významné múzeá v Európe. Vlani v októbri sa zlodeji vlámali do svetoznámeho Louvru v Paríži za bieleho dňa a za menej ako osem minút utiekli so šperkami v hodnote 102 miliónov dolárov.

Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
