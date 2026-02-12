Stačilo 30 sekúnd a všetko mohlo byť inak: Lietadlo klesalo k zemi, piloti len zázrakom zabránili tragédii

Piloti v Prahe vykonali núdzový manéver.

České úrady vyšetrujú incident lietadla portugalského dopravcu, ktoré v januári pred pristátím v Prahe klesalo tak rýchlo, že bezmála havarovalo. Až po varovaní urobili piloti asi 30 sekúnd pred nárazom do terénu núdzový manéver, vďaka ktorému lietadlo prudko stúplo a nič vážne sa nakoniec nestalo.

Podrobnosti o celej situácii vo štvrtok priniesol server iDNES.cz, píše spravodajkyňa TASR v Prahe. K incidentu došlo 17. januára dopoludnia pri prílete Airbusu A320neo z Lisabonu do Prahy. Lietadlo začalo klesať na Nemeckom, čo je podľa servera bežné, v klesaní však pokračovalo neobvyklou rýchlosťou. Keď sa nachádzalo nad CHKO Křivoklátsko, bolo už pod minimálnou povolenou nadmorskou výškou. V najnižšom bode bolo vo výške len 300 metrov nad terénom pri rýchlosti takmer 600 kilometrov za hodinu.

K núdzovému manévru, po ktorom začalo lietadlo prudko stúpať, došlo o 11.16 h. Podľa odborníkov, ktorých oslovil server, lietadlo zrejme 54 sekúnd klesalo so zle nastavenou výškou, ktorú piloti prepísali len niekoľko sekúnd pred uskutočneným manévrom, ktorým zabránili nárazu. Z radarových dát vyplýva, že portugalský Airbus z pražského letiska asi po hodine odletel.

Udalosť potvrdil letový inšpektor a zástupca riaditeľa Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd Josef Bejdák. „Udalosť vyšetrujeme ako vážny incident. Riaditeľ ústavu určil vyšetrovaciu komisiu,“ citoval ho iDNES.cz. Komisia podľa Bejdáka analyzuje údaje z čiernych skriniek.

