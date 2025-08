Stačí jedna chyba a prídete o vodičák alebo skončíte s mastnou pokutou. Mnohí vodiči túto chybu robia opakovane

Na ceste sa s tým stretol už nejeden vodič. Zo spätného zrkadla sa zrazu vynorí sanitka, ktorá sa rúti so zapnutými majákmi a sirénou. Zákon v takomto prípade hovorí úplne jasne – každý vodič je povinný okamžite umožniť bezpečný a plynulý prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy.

Týka sa to nielen sanitiek, ale aj hasičov a polície. Napriek tomu sa stáva, že vodiči nereagujú včas, nerešpektujú výstražné znamenia, alebo dokonca blokujú cestu. Takéto správanie môže mať finančné a právne následky.

Zákon o cestnej premávke (č. 8/2009 Z. z.) upravuje správanie vodiča v prítomnosti vozidla, ktoré používa modré výstražné svetlá a zvukové znamenie. Takéto vozidlo má právne postavenie prednostného účastníka cestnej premávky. Vodič je povinný prispôsobiť svoju jazdu tak, aby vozidlo s právom prednostnej jazdy neohrozil, neobmedzil a v prípade potreby úplne zastavil. Ide o základné pravidlo, ktorého porušenie môže byť veľmi prísne postihované.

Hrozí až 100 eur na mieste

Podľa aktuálneho sadzobníka pokút hrozí vodičovi, ktorý neumožní bezpečný a plynulý prejazd záchrannému vozidlu, pokuta do výšky 100 eur, sumy sú uvedené v sadzobníku pokút.

Ak svojím konaním vodič takéto vozidlo ohrozí, môže zaplatiť pokutu až do výšky 150 eur. V prípade, že v dôsledku jeho konania dôjde k dopravnej nehode, môže čeliť ešte prísnejším sankciám, vrátane zákazu činnosti a správneho konania. V prípade vážneho následku alebo opakovaného porušenia zákona môže byť vodič stíhaný aj trestne. V prípade správneho konania sú pokuty vyššie.

Záchranári často upozorňujú, že neochota alebo nevedomosť vodičov im zbytočne komplikuje prácu. V kolónach vodiči nevytvárajú tzv. záchranársku uličku, niektorí nereagujú na sirénu alebo uhýbajú až na poslednú chvíľu. Neraz sa stáva, že sanitka stojí v križovatke, pretože jej vodiči nedali prednosť, hoci to mali zo zákona povinné. Každá sekunda pritom môže rozhodovať o živote pacienta.

Správne správanie je pritom rozhodujúce. Dôležité je zachovať chladnú hlavu, včas zaregistrovať výstražné znamenia a plynulo a bezpečne uhnúť k pravému okraju vozovky. V prípade potreby treba úplne zastaviť a vyčkať, kým záchranné vozidlo bezpečne prejde. V kolónach je potrebné medzi pruhmi vytvoriť voľný priestor – záchranársku uličku – a nezabudnúť, že jazdiť hneď za sanitkou je zakázané a nebezpečné.

Zákon je jasný a postihy sú pomerne prísne, no oveľa dôležitejšie ako pokuty je uvedomenie si dôsledkov. Ak vozidlo záchrannej služby mešká pre neohľaduplnosť vodičov, môže to znamenať rozdiel medzi životom alebo smrťou. Zastaviť sanitke nie je len zákonná povinnosť – je to otázka ľudskosti, rešpektu a zodpovednosti, ktorú by mal mať každý účastník cestnej premávky.

Ako vyzerá správna záchranárska ulička?

Záchranárska ulička je voľný priestor vytvorený medzi vozidlami v kolóne, ktorý umožňuje priechod záchranným zložkám – sanitkám, hasičom a polícii – v prípade nehody alebo inej mimoriadnej situácie. Vodiči sú povinní vytvoriť túto uličku včas, nie až vtedy, keď začujú sirénu.

Ide o zákonnú povinnosť, ktorá je na Slovensku upravená v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Od roku 2020 je vodičom výslovne prikázané, že ak sa na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá vytvorí kolóna, musia vytvoriť medzi jazdnými pruhmi voľný priestor pre prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy – tzv. záchranársku uličku, písalo o tom napríklad SME.

Pri dvoch pruhoch v smere jazdy sa ulička vytvára medzi nimi: vozidlá v ľavom pruhu uhýbajú doľava, vozidlá v pravom pruhu doprava. Pri troch a viacerých pruhoch sa ulička vždy vytvára medzi krajným ľavým pruhom a jeho pravým susedným pruhom – vozidlá v ľavom pruhu uhýbajú doľava, všetky ostatné doprava.

Najčastejšou chybou vodičov je, že uličku nevytvoria včas – často čakajú až na blížiacu sa sirénu. Ďalšou chybou je, že sa niektorí snažia zaradiť za sanitku a „zviezť sa“ cez kolónu, čo je zakázané. Jazda v záchranárskej uličke bez oprávnenia je priestupok.

Niektorí vodiči tiež zastanú v strede pruhu bez toho, aby sa uhli, čím môžu priechod úplne zablokovať. Za nevytvorenie záchranárskej uličky hrozí pokuta. Ak vodič svojím konaním sťaží alebo znemožní zásah, môže čeliť aj prísnejším sankciám, ako je zákaz činnosti alebo trestné stíhanie.