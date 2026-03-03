Spor o miliardy: Ruská centrálna banka žaluje EÚ, na súde napadla zmrazenie aktív na neurčito

Ruská centrálna banka v utorok oznámila, že na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu podala žalobu na rozhodnutie Rady EÚ z decembra 2025 zmraziť jej aktíva na neurčito.
Dovtedy ich členské štáty museli podľa sankcií každých šesť mesiacov jednomyseľne predlžovať, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Správu budeme aktualizovať.
