Spoločnú minulosť nemajú len postavy, ale tiež herci. Jonáš z Dunaja, k vašim službám prezradil viac

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Zdá sa, že seriálová rodina bude kompletná.

Včerajšia epizóda ukázala divákom konečne aj svetlé chvíľky – Helga je v bezpečí doma, Imrich je v bezpečí doma a Šarlota konečne zistila, kto posielal obálky s peniazmi. Keď sa vydala po ich stopách, ocitla sa zoči voči svojej láske z mladosti.

Nie je to tak dávno, čo si doktorka Majerová spomenula, že mala ako 17-ročná dieťa, o ktorom ju všetci presvedčili, že zomrelo. Pravda však vyplávala na povrch a ona zistila, že sa o Barboru celý čas starala slúžka. Tú nakoniec postretol nemilý osud a tak sa Barbora ocitla späť pri svojej biologickej mame. Teraz sa zdá, že bude rodina kompletná.

Spoločnú minulosť majú aj herci

Postavu Jonáša stvárnil Peter Ondrejička. Ten pre Markízu prezradil: „Každý mi predtým hovoril, že “Dunaj majú všetci radi”. A teraz nemám na mysli divákov. Po mojom príchode do príbehu v postave Jonáša môžem potvrdiť, že to je skvelá skúsenosť, vždy dobrá atmosféra a nové aj staré priateľstvá na jednom mieste. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto dobre rozbehnutého projektu.“

Foto: TV Markíza

A následne si úsmevne zaspomínal a priznal: „So Sarah Arató máme spoločnú minulosť – sme bývalí spolužiaci z VŠMU. Zabávali sme sa na fakte, že našou dcérou je práve Grétka Polonská, pretože je taká pekná, ako porcelánová bábika. Sme si istí, že naše spoločné dieťa so Sarah by sa nám takto v realite nevydarilo.“

Nielen Šarlota a Jonáš sa tak poznali už ako násťročný, ale to isté platí aj o hercoch, ktorí ich stvárňujú. Nie je tak pochýb, že budú mať medzi sebou chémiu aj na obrazovkách a diváci to už čoskoro zistia sami.

