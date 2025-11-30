Špinavý obrus a na ňom fľaštičky s kečupom a zababraný príbor: Slováci prezradili, čo ich v reštaurácii najviac hnevá

V niektorých reštauráciách nájdete detský kútik, inde zas môže ísť s majiteľom aj jeho psík. Niekde je obsluha skvelá, inde z nej ľudia nie sú až takí nadšení. Slováci prezradili, čo im dokáže v reštaurácii poriadne zdvihnúť tlak.
Deti v reštaurácii dokážu ľudí poriadne nahnevať
Na jednom z diskusných fór sa strhla vášnivá diskusia týkajúca sa toho, čo ľudí v reštauráciách dokáže najviac nahnevať. Hneď prvá z komentujúcich píše, že jej prekáža, ak do reštaurácie príde človek, ktorý je chorý a pri jedle smrká, poťahuje nosom, kašle a ani si len nezakryje ústa. „Ako matka dvoch detí poviem, že deti. Keď behajú po reštaurácii, pištia a jačia. Mám rada pri jedle pokoj,“ dopĺňa ďalšia. S týmto názorom sa stotožňuje viacero ľudí a dodávajú, že ak zbadajú detský kútik, rozmyslia si, či chcú v danom podniku tráviť čas.
Niektorí sa ale pýtajú, či rodičia, ktorí sa sťažujú, so sebou deti nikam nenosia, alebo či ich nechávajú čakať pred dverami. Ľudia ale zdôrazňujú, že dôležitá je výchova a to, aby deti vedeli, ako sa majú v reštaurácii slušne správať.
Nejednému zákazníkovi prekáža, ak rodičia strčia deťom do rúk mobil či tablet a nechajú ich pozerať nahlas pustené videá. Niektorí ale upozorňujú, že nezvládnuté deti nie sú vizitkou reštaurácie, ale rodičov.
Jedlo ako v školskej jedálni, no ceny ako za nóbl jedlo
Iní sa pustili do obsluhy. Neznesú, ak ich nechá pridlho vyčkávať bez toho, aby doniesla hoc len nápojový lístok. Zážitok zo stravovania vie pokaziť aj arogantná obsluha, pri ktorej má človek pocit, že ju každým slovom obťažuje. Niektorých ľudí dokáže odradiť aj to, ak vidia špinavý obrus a na ňom fľaštičky s kečupom a s vegetou.
„Jedlo ako zo školskej jedálne, ale cena ako v nóbl reštaurácii a nečistý príbor,“ pripája svoj názor ďalšia z používateliek. Iní dodávajú, že kultúru a hygienu reštaurácie spoznáte aj podľa toho, v akom stave je toaleta. Mnohí sa do podniku už nevrátia, ak je špinavá a zapácha.
Niektorých desia prázdne reštaurácie, kde nikto nie je. Veria, že to zrejme má svoj dôvod a je lepšie tam radšej nejesť. Ľudia kritizujú aj podniky, ktoré si vypýtajú nemalé sumy, no núkajú len predvarené a ohriate jedlá alebo vyprážané polotovary. Dodávajú, že vypražiť si kúpený polotovar môžu aj doma, v reštaurácii chcú platiť za čerstvo pripravené a chutné jedlo.
