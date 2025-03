Soňa Müllerová priznala, z čoho má najväčšie výčitky. Mrzí ju, že si túto vec nedopraje častejšie

Pre niektoré ženy je to samozrejmosť, pre moderátorku Dámskeho klubu vzácnosť. Zdá sa však, že ju to mrzí viac než by sa dalo čakať. Nedalo jej to, a tak sa s tým zverila aj svojim verným fanúšikom na sociálnej sieti a zároveň im venovala zaujímavý odkaz, nad ktorým sa nejeden človek pozastaví. Je dosť pravdepodobné, že sa mnoho ľudí v jej slovách nájde a uvedomí si, že to potrebujú rovnako ako moderátorka.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Mať vyhradený čas pre seba, keď človek rozmaznáva samého seba, by malo byť samozrejmosťou. Ľudia nie sú stroje, preto je úplne prirodzené, ba priam nevyhnuté, aspoň na chvíľu sa zastaviť a vydýchnuť si. Navyše relax po náročných pracovných dňoch a iných povinnostiach dodá viac energie a elánu na ďalšie dni. Okrem toho sa zresetuje aj hlava a vy sa budete celkovo cítiť o poznanie lepšie. Zrejme sa tak cítila aj Soňa Müllerová, ktorá si po jednom pracovnom týždni dovolila konečne odpočinúť pri príjemnej činnosti.

Chce viac potešenia

Podľa moderátorkiných slov to nezvykne robiť príliš často, čo ju veľmi mrzí. Uvedomila si totiž, že by si zaslúžila takýchto chvíľ oveľa viac. Soňa oddychovala na lehátku, zatiaľ čo sa o ňu postarala odborníčka na krásu, u ktorej absolvovala zrejme nejaké kozmetické ošetrenie. Jej blažený výraz pri príjemnej masáži dekoltu a tváre prezrádza jediné. Moderátorka si to celé užila plnými dúškami, ako zachytilo video.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

„Raz za čas si na konci dňa a na konci pracovného týždňa doprajem takéto príjemné potešenie… Väčšinou som taká unavená, že za pár minút na lehátku zaspím, zobudím sa až po masáži a potom si hovorím, že čo si takúto dobrotu nedoprajem častejšie , a že by som sa mala o seba dôslednejšie starať, a že by to už v „mojom veku” chcelo možno aj kúpele alebo aspoň wellness a aj „čojaviemčoešte,“ napísala Soňa ku krátkemu videu, ktoré zverejnila na Instagrame.

Zverejnila silný odkaz