Šokujúca teória o seriáli Osud: Diváci majú jasno v tom, čo podľa nich vypláva na povrch o Edgarovej minulosti

Foto: TV JOJ

Dana Kleinová
Diváci Osudu už po prvých pár epizódach prišli s teóriou, čo skrýva hlavná postava.

Nedávno televízia JOJ predstavila nový seriál Osud, ktorý dostal rovnaký vysielací čas ako aj viacero hereckých tvárí z predošlého projektu Ranč. Ten bol mimoriadne úspešný a tak nie div, že sa diváci tešili aj na túto novinku z pera Danice Hričovej. Tá totiž vie, ako stvárniť napäté vzťahy, rodinné drámy a nechať divákov tápať do posledného okamihu vďaka nečakaným zvratom.

Seriál Osud len nedávno začal, no ako sa ukázalo, diváci už majú prvé teórie o tajomstvách, ktoré zatiaľ nestihli vyplávať na povrch. Rodinná sága postupne odkrýva príbehy liehovaru, patriaceho bohatej rodine Kráľovičovcov. Napriek veľkému vplyvu sú však Kráľovičovci bezbranní voči vlastnému osudu. Osud nehrá s nikým fér a donúti svojich pánov čeliť otázke: Dobehli nás hriechy našich predkov?

Foto: TV JOJ

Prvá teória divákov

Diváci majú za sebou prvých pár epizód, vďaka ktorým zistili, ako veľmi sú zamotané vzťahy v tejto rodine. Ukážka k najnovšej epizóde, ktorá bude odvysielaná dnes večer, navyše ukázala, že postavy taja oveľa viac, než sa na začiatku zdalo. Práve v Edgarovej minulosti sa pritom nachádza niečo, čo sa nedá pochovať a diváci si myslia, že odhalili, čo to je. Čo podľa nich skrýva?

„Že tá slúžka bude jeho nemanželská dcéra,“ podelila sa o svoju teóriu diváčka v komentároch. „Tiež si to myslím,“ pridala sa ďalšia.

Edgar, ktorého stvárňuje Jozef Vajda, je mocný, sebavedomý a neoblomne presvedčený o vlastnej výnimočnosti. Je to muž, ktorého pýcha prerástla do posadnutosti vlastnou silou – vždy musel byť najlepší, aj keď ho to stálo všetko okolo neho. S blížiacou sa smrťou bojuje jediným spôsobom, ktorý pozná – popieraním vlastnej slabosti. Edgar má s manželkou Miriam tri dcéry – Izabelu, Alžbetu a Mínu. Podľa divákov by však v skutočnosti mohli byť až štyri, hoci by jedna z nich mala inú matku.

