Sľub ledva začal a diváci už ukazujú na chyby: Krútia hlavou nad hygienou v lahôdkach aj úrodou v októbri

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Diváci kritizujú chyby v tretej sérii Sľubu.

Diváci majú za sebou prvých päť epizód tretej série Sľubu. V nich stihli zistiť, že tentoraz je na koni Michal a on diktuje budúcnosť jeho vzťahu so Zuzanou, a zároveň spoznať nové postavy, či už ide o novú rodinu alebo posilu v lahôdkach. Tí najpozornejší si však stihli všimnúť aj chyby, ktoré sa im v týchto pár epizódach až tak nepáčili.

Chyby v seriáloch nie sú ničím novým. Pri takomto veľkom formáte s toľkými epizódami, scénami a postavami sa môže stať, že sa aj majster tesár utne. Jednoducho si treba užívať sledovanie a nezaťažovať sa maličkosťami. Ako sa však už v minulosti ukázalo, nie všetci diváci to dokážu.

Sťažovali sa na viacero detailov

Čo divákom prekáža azda najviac, ako ukázal nielen príspevok, ale tiež komentáre pod ním, sú zákusky v lahôdkach. Sú totiž vystavené na pulte a nie vo vitríne v chlade. Podľa divákov sú tak vystavené nielen teplu, ale tiež slinám ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú – spravidla predavačky a jej zákazníkov.

To však nebolo jediné, na čo sa v lahôdkach zamerali. „Mladá ani lahôdky nezavrela a odišla z roboty,“ postrehol divák. „Toto som si všimla. Asi vtedy sa nechávali obchody otvorené,“ smiala sa iná diváčka.

Čo sa týka iných výčitiek, už v minulosti divákom prekážalo, že nevedia rozoznať, aké je ročné obdobie, keďže postavy chodia poobliekané všelijako a ani iné detaily tomu nepomáhajú. To sa nezmenilo ani v tretej sérii. „V dnešnej epizóde priniesla Zlatica Bartošovcom reďkovky, cibuľku a ďalšiu čerstvú zeleninu z vlastnej úrody. Pritom Deň armády bol v októbri. Navyše tam zase všetci stále chodia v krátkych rukávoch,“ okomentovala diváčka. „A v prvej časti išla Helena zavárať uhorky. V septembri,“ nechápavo krútila hlavou ďalšia.

Tretia séria začala udalosťami 2. septembra 1985, prvého dňa školského roka 1985/86 a dej seriálu poskočil vpred o dva mesiace oproti predošlej sérii.

