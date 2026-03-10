Splnený sen Hilmerovej a Bekra: Seriál ich očaril natoľko, že museli okamžite odletieť na toto čarovné miesto

Na chvíľu si oddýchla od pracovných povinností a vyrazila za slnkom do Talianska.
Herečka zo seriálu Dunaj, k vašim službám Monika Hilmerová a choreograf Jaro Bekr dlhodobo dokazujú, že ich vzťah je pevný a plný spoločných zážitkov. Nedávno fanúšikov dojala krásnym gestom, ktorým manžela prekvapila po 18 rokoch manželstva, a začiatkom roka sa otvorene podelili aj o to, že ich isté okolnosti doma prinútili spomaliť a viac si vážiť spoločné chvíle. Zdá sa, že tieto slová neostali len pri predsavzatí – najnovšie si dopriali romantický oddych v slnečnom Taliansku.
Na Instagrame sa podelila o zábery aj dojmy z jedného z najmalebnejších miest Európy – Amalfi pobrežia, kam vyrazila spolu so svojím manželom. Fanúšikom priblížila atmosféru intenzívneho výletu, počas ktorého navštívili romantické mestečká, legendárne Pompeje aj slávny Vezuv. Naznačila pritom, že k tejto ceste ich priviedla obľúbená miniséria a filmové lokácie, ktoré ich už dávnejšie očarili.
Inšpirácia prišla zo seriálu
Hilmerová priznala, že nápad navštíviť Amalfi pobrežie vznikol po tom, čo s partnerom videli minisériu Ripley. Zaujala ich pritom nielen samotným príbehom, ale najmä krásnou vizuálnou stránkou a miestami, kde sa natáčalo.
Herečka najprv naznačila fanúšikom, kde trávila víkend. „Veľa ľudí včera uhádlo, že to miesto plné citrónov, kde som bola cez víkend, bolo Amalfi,“ napísala na sociálnej sieti. Následne vysvetlila, že práve spomínaná miniséria ich priviedla k myšlienke navštíviť toto ikonické miesto.
„Keď sme dávnejšie s @jarobekr videli mini sériu Ripley, obaja sme sa rozplývali nad kamerou, ktorá bola famózna, a plus nás uchvátilo to miesto, kde natáčali. Vyhľadali sme si filmové lokácie a povedali sme si, že na Amalfi pobrežie musíme raz ísť,“ prezradila herečka.
