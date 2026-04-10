Šofér zastal na semafore a urobil manéver, ktorým nahneval ľudí. Mohlo to dopadnúť zle

Foto: Screen Facebook (Prometne zgode i nezgode)

Zuzana Veslíková
Našťastie sa nič nestalo.

Ak pravidelne šoférujete, možno aj vy na cestách stretávate vodičov, z ktorých vám „stoja vlasy dupkom“. Niektorí myslia skutočne iba na seba a nevadí im, ak svojou jazdou znepríjemnia deň ostatným. Ďalší sa možno len nevedomky dostávajú do situácií, ktoré môžu byť nebezpečné. Manéver, akým sa predviedol tento šofér, by však nahneval aj vás. 

Facebookový profil Prometne zgode i nezgode, ktorý pravidelne zverejňuje bizarné zábery z balkánskych ciest, sa podelil o video, ktoré zachytilo zvláštny incident na ceste.

„Pozrite si ho do konca a skúste to vysvetliť,“ vyzval svojich followerov. A v komentároch sa rozprúdila zúrivá diskusia.

Na záberoch vidíme, ako vodič bieleho vozidla stojí na semafore, aj keď svieti zelená. Čo je ešte šokujúcejšie, keď preblikne na červenú, nebezpečne vyštartuje, čo mohlo viesť až k zrážke s ďalšími autami.

Ľudia majú jednoznačný názor

„Ak nie je farboslepý, tak je hlupák,“ zhodnotil jeden z komentujúcich. „Diagnóza úplný idiot,“ podotkol ďalší. No ozvali sa aj ľudia, ktorí nechápali, prečo auto, ktoré stálo za ním a incident natáčalo, nezatrúbilo, aby sa pohol skôr.

Viacerí zhodnotili, že takéto bezohľadné správanie na cestách sa nedá vysvetliť. Objavilo sa aj polemizovanie nad tým, či vodiča náhodou nezabavil mobilný telefón alebo či mu náhodou nezdochol motor a jednoducho na zelenú nestihol vyštartovať a spamätal sa, až keď bola červená. Ďalšou teóriou komentujúcich je, že nesledoval farby, ale ich rozloženie na semafore a myslel si, že na ľavej strane svieti zelená.

Ako to bolo v skutočnosti však nie je jasné. No ani jedna z týchto možností by ho neospravedlňovala. Ak si sadáte za volant, buďte pozorní a myslite na bezpečnosť seba aj ďalších členov premávky.

