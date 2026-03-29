Dopravná značka mätie slovenských vodičov: Ak neviete, čo znamená, vráťte sa do autoškoly

Ilustračná foto: Unsplash / Screen Slov-Lex

Zuzana Veslíková
Aj keď sa mnohých priamo nedotýka.

Skôr ako sadneme do auta, by sme mali mať istotu, že ovládame všetky pravidlá cestnej dopravy a nikoho svojím šoférovaním neohrozíme. Kým pre niekoho je táto činnosť automatická ako dýchanie, ďalší majú pred šoférovaním rešpekt. A čo vy? Ste si istí, že poznáte aj dopravné značenia, s ktorými sa nestretávate každý deň? Máme pre vás hádanku. 

Medzi dopravnými značeniami sme objavili značku, s ktorou sa na cestách stretávame iba výnimočne. A aj keď, možno ju úplne prehliadneme, pretože sa nás vlastne ani netýka. No to nič nemení na tom, že by sme mali poznať jej význam. Tak schválne – pozrite si značku nižšie.

Viete, čo znamená?

Foto: Foto: Screen Slov-Lex

Ak hádate, že ide o „Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“, máte úplnú pravdu. Táto dopravná značka sa nachádza v skupine zákazových značiek a teda „zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“, uvádza Slov-Lex.

Stretnúť sa s ňou môžete napríklad pred vstupom do tunelov, kde by mohol hroziť výbuch.

Foto: Screen Slov-Lex

V zahraničí by ste mali poznať túto značku

Ako sme vás informovali, mnohým šoférom môže popliesť hlavy dopravná značka, s ktorou sa môžete stretnúť predovšetkým v zahraničí a u nás sa nachádza iba na juhu Slovenska – v Komárne, spomína v archívnej reportáži portál Noviny. Ide o značku, ktorá symbolizuje otváracie či pohyblivé mosty.

Tieto mosty slúžia, prirodzene, na prepojenie cestnej a lodnej dopravy, pričom pri prechode lodí sa konštrukcia mosta nadvihne, aby sa zabezpečil bezproblémový prejazd vodných dopravných prostriedkov. Na túto značku si dajte, najmä v zahraničí, dobrý pozor, pretože najpravdepodobnejšie sa pred vami nachádza most, ktorý má v prípade potreby schopnosť dvíhania, respektíve pohybu, píše Ahoj Komárno.

Nejde však o žiadne životné nebezpečenstvo, keďže v drvivej väčšine prípadov sa pred mostom na ceste nachádza aj rampa, ako je to tiež pri železničných priecestiach.

