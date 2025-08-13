Socializmus ju bavil. Úprimné priznanie herečky zo Sľubu o minulých časoch a svojom detstve, ktoré mnohých zaskočí

Seriáľ Sľub u mnohých vyvoláva spomienky a zároveň zmiešané pocity na minulé časy, keď bol u nás zakotvený socializmus a o emigrácii sa hovorilo len potichu. Na obdobie plné zmien a kontrastov si pamätá aj známa slovenská herečka, ktorú si mnohí zafixovali ako Pipinu z Mafstory. Tentokrát sa zhostila inej postavy, ktorá je striktná a rázna a dbá na dodržiavanie určitých pravidiel.
Gabika Dzuríková hrá v Sľube zástupkyňu riaditeľa v základnej škole Zdenku Hanúskovú, prísnu ženu a zarytú komunistku podriadenú režimu. „Je to strohá pani s pevnými zásadami s veľkou vierou v socialistickú vlasť a sovietske Rusko a veľmi tvrdo pracuje na tom, aby celá škola mala dobré výsledky a kvalitne reprezentovala náš socialistický štát,“ opísala herečka pre Markízu svoju postavu, ktorú stvárňuje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Páčilo sa jej, že bol zavedený režim
Gabika si pochvaľuje obdobie 80. rokov. „Škola ako taká bola tvrdá, chvalabohu, že aj bola v niečom… Akurát predvčerom sme točili scénu, keď hovorím iskričkám, ako budú skladať svoj sľub a že je to teda veľká udalosť. Pre mňa to bola veľká udalosť a ja si to naozaj pamätám, ako stojíme na Námestí osloboditeľov v Košiciach a skladám iskričkový sľub a bolo tam plné námestie detičiek,“ zalovila v pamäti umelkyňa.
Ako ďalej pokračovala, bola šťastnou iskričkou a pionierkou. „V tomto smere som mala úžasné detstvo, mňa to proste bavilo byť niekde zaradená, mať pionierske tábory, mať nejaký režim, byť za niečo zodpovedná, či už nástenkárka alebo predsedníčka celej triedy,“ priznala Gabika, ktorá vymenovala výhody spomínaného obdobia, ako ich vnímala ona.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sľub pre ňu nie je len názvom seriálu či obyčajným bezvýznamným slovom. „Sľub ako taký je veľký záväzok a je to veľmi dôležitá vec v našom živote a netreba si z toho robiť žarty. Je to moja charakterová vlastnosť, keď niekomu dám sľub a poruším ho, tak som absolútne zlyhala. Je to proste obrovský záväzok a obrovská zodpovednosť,“ stojí si za svojím herečka, podľa ktorej sa kedysi na ľudí dalo viac spoľahnúť ako dnes.
Nahlásiť chybu v článku