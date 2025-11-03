Socialistické kúpalisko duchov ukryté v Bratislave zmizne. Oficiálne ho nikdy neotvorili, čoskoro by sa malo zbúrať

Keď dnes budete Bratislavčanom rozprávať o kúpalisku na Žižkovej ulici, mnohí, hlavne tí mladší, pravdepodobne nebudú tušiť, o čom je reč. Korene tohto projektu siahajú až do druhej svetovej vojny, pričom rekreačnú atrakciu sa neskôr pokúšali k životu priviesť aj za minulého režimu. Vplyvom viacerých udalostí však pozemky v lukratívnej lokalite dlhé roky chátrajú.
Tomu by však mal byť koniec a zanedbané kúpalisko sa zrejme v najbližších mesiacoch zrovná so zemou. Informoval o tom portál Index.
Bohatá história
Nábrežie Dunaja vo všeobecnosti patrí medzi najatraktívnejšie lokality v našom hlavnom meste. Platí to ako pri bývaní, tak aj pri retailových projektoch či službách. Medzi projektmi River Park a Zuckermandel, konkrétne na ploche oproti nim, už desaťročia chátrajú zaujímavé pozemky s veľkým bazénom. Asi málokto vie, že pôvodná myšlienka siaha až do druhej svetovej vojny, kedy Bratislavčania prišli o Petržalku a tak aj o ikonické kúpalisko Lido.
Inžinierom už vtedy komplikovalo situáciu zložité geologické podložie, kvôli ktorému znížili plánovanú hĺbku olympijskeho bazéna z pôvodných päť metrov na polovicu. S nástupom socializmu víziu prebrala aj vtedajšia garnitúra, no trvalo dlhé roky, kým bol projekt skompletizovaný. Stalo sa tak konkrétne v roku 1968, no už pár dní po napustení bazéna voda v dôsledku chýb projektantov a viacerých trhlín vytiekla. K oficiálnemu otvoreniu nikdy nedošlo.
Od tohto obdobia kúpalisko s blízkym okolím začalo chátrať a nového investora nenašlo ani po roku 1989. Iskričku nádeje vykresal príchod nového milénia, kedy mesto chcelo pozemky predať súkromnej firme. Transakcia sa však skomplikovala a prieťahy tu znemožnili akékoľvek zmeny.
Mesto s predloženým zámerom súhlasilo
Ako informoval portál Pravda, spory medzi mestom a súkromnou firmou sa urovnali v septembri tohto roka. Bratislava mala dostať pôvodne dohodnutú čiastku 1,4 milióna eur, aj keď je dnes hodnota pozemkov oveľa vyššia.
„Získanie žalovanej sumy považujeme za dobrý kompromis medzi nezanedbateľným rizikom, kedy by mesto nezískalo vôbec nič s možnosťou, kedy by sme po ďalších sporoch získali kúpnu cenu aj prislúchajúce úroky,” dodalo mesto.
Ako upozornil Index, vlastník pozemkov sa nedávno obrátil na magistrát so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska, ktoré má byť podkladom pre povolenie na búracie práce. Mesto s predloženým zámerom súhlasilo a príbeh kúpaliska na Žižkovej sa tak čoskoro definitívne stane minulosťou. Akým spôsobom sa budú pozemky ďalej využívať a či sa dočkáme nového projektu s rekreačným zameraním, zatiaľ známe nie je.
