Smutná správa priamo z kráľovskej rodiny: Zomrela vojvodkyňa z Kentu, informuje Buckinghamský palác

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou.

Vojvodkyňa z Kentu, manželka bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety, zomrela vo štvrtok vo veku 92 rokov. Informoval o tom v piatok Buckinghamský palác, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Buckinghamský palác s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie Jej kráľovskej výsosti vojvodkyne z Kentu,“ napísal palác vo vyhlásení. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny občianskym menom Katharine Worsleyová bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.

Zomrela obklopená rodinou

„Kráľ, kráľovná a všetci členovia kráľovskej rodiny sa pripájajú k vojvodovi z Kentu, jeho deťom a vnúčatám v smútku nad ich stratou a s láskou spomínajú na celoživotnú oddanosť vojvodkyne všetkým organizáciám, s ktorými bola spájaná, na jej vášeň pre hudbu a empatiu voči mladým ľuďom,“ uviedol Buckinghamský palác.

Vojvodkyňa z Kentu zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou. Na znak úcty bola zástava v Buckinghamskom paláci v piatok na poludnie len na pol žrde. Worsleyová sa stala členkou kráľovskej rodiny sobášom s princom Edwardom v roku 1961.

