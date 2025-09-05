Smutná správa priamo z kráľovskej rodiny: Zomrela vojvodkyňa z Kentu, informuje Buckinghamský palác

Vojvodkyňa z Kentu, manželka bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety, zomrela vo štvrtok vo veku 92 rokov. Informoval o tom v piatok Buckinghamský palác, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Buckinghamský palác s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie Jej kráľovskej výsosti vojvodkyne z Kentu,“ napísal palác vo vyhlásení. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny občianskym menom Katharine Worsleyová bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.
Zomrela obklopená rodinou
„Kráľ, kráľovná a všetci členovia kráľovskej rodiny sa pripájajú k vojvodovi z Kentu, jeho deťom a vnúčatám v smútku nad ich stratou a s láskou spomínajú na celoživotnú oddanosť vojvodkyne všetkým organizáciám, s ktorými bola spájaná, na jej vášeň pre hudbu a empatiu voči mladým ľuďom,“ uviedol Buckinghamský palác.
Vojvodkyňa z Kentu zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou. Na znak úcty bola zástava v Buckinghamskom paláci v piatok na poludnie len na pol žrde. Worsleyová sa stala členkou kráľovskej rodiny sobášom s princom Edwardom v roku 1961.
