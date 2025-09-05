Fico je v Užhorode, stretol sa s Costom: Povedal mu, ako bolo v Číne. Zelenského cieľ na dnes je jasný

Na hraničnom priechode s Ukrajinou sa v piatok stretli predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda Európskej rady Antonio Costa. Fico o tom informoval na sociálnej sieti.
„Premiér Fico zároveň informoval Costu o svojej nedávnej návšteve Číny, z ktorej sa práve vrátil. Obaja lídri krátko podebatovali aj o aktuálnej situácii v regióne,“ píše sa vo vyjadrení na sociálnej sieti.
Fico sa s Costom stretol pred plánovaným stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode. Má ísť o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov má byť energetická infraštruktúra.
S Costom rokoval aj Zelenskyj. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy a o bezpečnostných zárukách.
Zelenský chce na Fica tlačiť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Fico, ktorý Zelenského pravidelne kritizuje a ktorý sa začiatkom tohto týždňa stretol v Číne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, má neskôr v piatok navštíviť západoukrajinské mesto Užhorod.
Európska únia (EÚ) zakázala väčšinu dovozu ropy z Ruska v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu, ale Slovensko a Maďarsko boli z tohto zákazu vyňaté, aby mali čas nájsť alternatívne dodávky ropy. To viedlo k treniciam medzi Bratislavou a Kyjevom. Ukrajina sa počas konfliktu zameriava na útoky na ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do oboch krajín EÚ.
„Amerika chce vážne znížiť príjmy Ruska z vývozu energií, to je správna cesta,“ povedal Zelenskyj vo videohovore na ekonomickom fóre v Taliansku. „O tejto otázke budeme (s Ficom) diskutovať tiež,“ dodal.
V súvislosti s bezpečnostnými garanciami od západných štátov Zelenskyj vyhlásil, že na Ukrajinu by mohli byť po uzavretí mieru nasadené tisícky vojakov. Zdôraznil však, že na diskusiu o konkrétnych počtoch je ešte príliš skoro. Ruský prezident Vladimir Putin v piatok potencionálnu prítomnosť západných vojakov na Ukrajine odmietol.
Samit ochotných
Na štvrtkovom samite so spojencami v Paríži mali Zelenskyj a ďalší európski lídri videokonferenciu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Zelenského Trump vyjadril frustráciu z nákupov ruskej ropy v EÚ. „Je veľmi sklamaný z niektorých európskych krajín, najmä z Maďarska a Slovenska, pretože naďalej kupujú ruskú ropu,“ povedal Zelenskyj.
Vysoký predstaviteľ Bieleho domu pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity povedal, že Trump trval na tom, že „Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, ktorá financuje vojnu“.
Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že je „dôležité“, aby maďarský premiér Viktor Orbán počul „tieto signály zo Spojených štátov priamo od prezidenta Trumpa“.
Minulý mesiac Orbán povedal, že sa Trumpovi sťažoval na útoky na ropovod Družba.
Nahlásiť chybu v článku