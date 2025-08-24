Smrť počas natáčania Emily in Paris: Štáb bol svedkom tragického kolapsu, nakrúcanie museli prerušiť

Obľúbený seriál Emily in Paris sa musel vyrovnať s obrovskou tragédiou. Počas príprav záverečných scén piatej série v Benátkach zomrel asistent réžie Diego Borella. Mal iba 47 rokov. Náhle sa zrútil priamo pred očami šokovaného štábu a nakrúcanie bolo okamžite prerušené.
Ako informuje denník La Repubblica, pravdepodobnou príčinou smrti bol infarkt. Záchranári sa snažili filmára na mieste oživiť, no napriek rýchlemu zásahu sa ich úsilie skončilo neúspešne. Lekár už mohol iba skonštatovať smrť.
Uznávaný profesionál a umelec
Borella patril podľa talianskych médií medzi rešpektovaných profesionálov. Okrem práce vo filmovom priemysle sa venoval aj výtvarnému umeniu a literatúre. V poslednom období písal rozprávky a príbehy pre deti. Jeho náhla smrť zasiahla kolegov aj fanúšikov po celom svete.
Piata séria seriálu, v ktorom hlavnú úlohu hrá Lily Collins, mala mať premiéru na Netflixe 18. decembra. Platforma začiatkom týždňa dokonca zverejnila prvé oficiálne zábery. Či sa po tejto tragédii termín uvedenia posunie, zatiaľ tvorcovia nepotvrdili. Nakrúcanie je aktuálne pozastavené a produkcia sa sústredí na riešenie následkov nečakanej udalosti.
