Smrť počas natáčania Emily in Paris: Štáb bol svedkom tragického kolapsu, nakrúcanie museli prerušiť

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Počas nakrúcania Emily in Paris zomrel člen štábu, produkciu museli zastaviť.

Obľúbený seriál Emily in Paris sa musel vyrovnať s obrovskou tragédiou. Počas príprav záverečných scén piatej série v Benátkach zomrel asistent réžie Diego Borella. Mal iba 47 rokov. Náhle sa zrútil priamo pred očami šokovaného štábu a nakrúcanie bolo okamžite prerušené.

Ako informuje denník La Repubblica, pravdepodobnou príčinou smrti bol infarkt. Záchranári sa snažili filmára na mieste oživiť, no napriek rýchlemu zásahu sa ich úsilie skončilo neúspešne. Lekár už mohol iba skonštatovať smrť.

Uznávaný profesionál a umelec

Borella patril podľa talianskych médií medzi rešpektovaných profesionálov. Okrem práce vo filmovom priemysle sa venoval aj výtvarnému umeniu a literatúre. V poslednom období písal rozprávky a príbehy pre deti. Jeho náhla smrť zasiahla kolegov aj fanúšikov po celom svete.

Piata séria seriálu, v ktorom hlavnú úlohu hrá Lily Collins, mala mať premiéru na Netflixe 18. decembra. Platforma začiatkom týždňa dokonca zverejnila prvé oficiálne zábery. Či sa po tejto tragédii termín uvedenia posunie, zatiaľ tvorcovia nepotvrdili. Nakrúcanie je aktuálne pozastavené a produkcia sa sústredí na riešenie následkov nečakanej udalosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lily Collins z Emily in Paris sa stala mamou. Namiesto gratulácií však schytala kritiku, jej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac