Sme svedkami vojnového zločinu za vojnovým zločinom: OSN tvrdí, že v Gaze pribúdajú dôkazy o genocíde a žiada koniec masakra

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Izraelská operácia v Gaze spustila ostrú reakciu OSN.

Izraelská vojenská operácia v meste Gaza je podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka absolútne neprijateľná. Türk zároveň v utorok vyzval na ukončenie „masakra“ a upozornil na zvyšujúci sa počet dôkazov o páchaní genocídy na palestínskom území.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Je absolútne zrejmé, že tento masaker musí skončiť,“ reagoval Türk na otázky týkajúce sa začiatku pozemnej operácie izraelskej armády v Gaze. Jej začiatok v utorok potvrdili izraelská armáda i premiér Benjamin Netanjahu.

Odsúdil bombardovanie úkrytov civilistov

„Celý svet volá po mieri. Palestínčania, Izraelčania volajú po mieri. Každý chce, aby to skončilo, a to čo vidíme, je ďalšia eskalácia, čo je totálne a absolútne neprijateľné,“ povedal.

Komisár OSN poznamenal, že v uplynulých dňoch došlo k eskalácii útokov v severozápadných častiach Gazy, kde sa obyvateľstvo uchýlilo pred predchádzajúcimi útokmi. Zároveň odsúdil pokračujúce bombardovanie obytných budov, budov, ktoré podľa neho slúžili ako úkryt pre ľudí, ktorí boli niekoľkokrát vysídlení.

Foto: SITA/AP

„Tieto útoky musia skončiť,“ vyhlásil. Izraelská armáda podľa neho „opakovane tvrdila, že cieli na tzv. teroristickú infraštruktúru“. „Doteraz sme o tom nevideli nijaké dôkazy,“ podotkol s tým, že podľa pravidiel vojny útok nikdy nesmie byť zameraný na civilistov, ktorí sa nezúčastňujú na nepriateľských akciách.

Ľudia v Gaze nezvládajú ďalšie násilie

Obyvatelia Gazy nemôžu znášať ďalšie zintenzívnenie násilia a deštrukcie a zabíjania a nedostatku potrebnej humanitárnej pomoci, uviedol Türk. „Môžem si len predstaviť, čo to znamená pre ženy, podvyživené deti, pre ľudí so zdravotným postihnutím, ak budú opäť takto napadnutí,“ pokračoval.

Foto: SITA/AP

Türk sa tak vyjadril po tom, čo vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Podľa Türka sme svedkami „hromadenia vojnového zločinu za vojnovým zločinom, zločinu proti ľudskosti a potenciálne aj ešte horšieho“. Podotkol, že o tom či ide o genocídu musí rozhodnúť súd, dôkazy sa však podľa neho hromadia.

