Trestným oznámením na Fica pre vlastizradu sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Podal ho Gröhling

Zuzana Veslíková
TASR
Prebieha jeho preverovanie.

Trestným oznámením na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré podal líder SaS a poslanec parlamentu Branislav Gröhling pre vlastizradu a ďalšie trestné činy, sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ). Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie policajného prezídia.

„V tejto fáze prebieha preverovanie obsahu podania a posudzovanie, či uvádzané skutočnosti napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ priblížili z PPZ.

O čo ide?

Gröhling vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že polícia začala Fica vyšetrovať pre vlastizradu a ďalšie trestné činy. Spresnil, že trestné oznámenie podal na premiéra pred mesiacom s tým, že okrem jeho kolegov zo SaS sa k nemu pridalo viac ako 13-tisíc ľudí.

Predstavitelia opozičnej SaS podali viaceré trestné oznámenia na Generálnu prokuratúru SR koncom februára. Fico sa podľa ich slov svojimi výrokmi a krokmi smerujúcimi k zastaveniu dodávok tzv. havarijnej elektriny na Ukrajinu mohol dopustiť viacerých trestných činov.

Trestné oznámenia sú podľa Gröhlinga zamerané na podozrenia zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku či teroristického útoku.

