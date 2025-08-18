Slovnaft hlási problémy: Na niektorých čerpacích staniciach má výpadok, pozrite si prehľad

Už počas nedele došlo na termináli Slovnaftu v obci Kapušany k dočasnému technickému výpadku operačného systému. Spoločnosť začala okamžite celú vec riešiť a zabezpečila zásobovanie tak, aby nebol výpadok masívny.
Na stránke Slovnaftu sa píše, že výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete. Napriek rýchlemu zásahu však evidujú problém, a teda dočasný výpadok motorových palív. Predaj museli na niektorých čerpacích staniciach zastaviť.
Tu dočasne nenatankujete
Nepalivový sortiment, vrátane kávy a rýchleho občerstvenia, zostáva naďalej dostupný a na odstránení problémov sa pracuje. Spoločnosť za za vzniknuté problémy ospravedlňuje.
Palivo je dočasne nedostupné na týchto staniciach: Bardejov, Prešovská – nafta B7, Nový Smokovec – nafta B7, Janovík, západ – nafta B7, Košice, Barca – benzín E10, nafta B7, Košice, Poľov – nafta B7, Prešov, Levočská – nafta B7.
Stav zásob na jednotlivých čerpacích staniciach sa v čase rýchlo mení. Aktuálny zoznam aj s nedostupným palivom nájdete vždy na stránke.
„Avšak vzhľadom na kapacitné možnosti a vzdialenosti sa môže stať, že niektoré čerpacie stanice budú mať dočasný výpadok vybraných palív,“ píše sa na stránke.
