Slovenských vodičov čaká od januára veľká zmena, týka sa zaužívaného pravidla. Pre niektorých máme zlé správy

Vodičom od januára 2025 bude stačiť elektronická zelená karta. V rámci povinného zmluvného poistenia (PZP) by sa však mali pripraviť na zdražovanie a skontrolovať si svoje staršie poistné zmluvy. Upozornila na to špecialistka na neživotné poistenie portálu FinGO.sk Juliana Arvaiová.

„Od začiatku roka 2025 si vodiči pri kontrole môžu vybrať, či platnosť svojho povinného zmluvného poistenia preukážu papierovou alebo elektronickou verziou zelenej karty. Elektronickú verziu poisťovne vydajú vo formáte PDF a stáva sa rovnocenným dokladom ako klasická papierová karta. Elektronická zelená karta bude zároveň akceptovaná vo všetkých 48 krajinách Systému zelenej karty,“ uviedla Arvaiová.

Zdražovanie PZP

V budúcom roku podľa nej dôjde k zdražovaniu PZP, a to najmä z dôvodu rastu cien energií a práce, ktoré sa premietnu tiež do nárastu cien finálnych produktov a služieb. Poisťovne zvýšili poistné pri PZP aj tento rok, a to najmä pre škodových klientov.

„Poisťovne od januára 2024 začali overovať údaje o celkovom škodovom priebehu poistenia zodpovednosti v registri vedenom Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (SKP). Tieto údaje používajú pre posúdenie rizika a prípadné uplatnenie bonusu alebo malusu (penalizácie) pri uzatváraní nového poistenia. Novelou zákona o PZP sa od augusta toto preverovanie stalo povinnosťou a predovšetkým pri uplatňovaní malusu sme zaznamenali podstatný nárast poistného pre škodových klientov,“ spresnila Arvaiová.

Zároveň zdôraznila, že ceny a podmienky PZP sa v poisťovniach líšia. Ľudia tak môžu za ročné poistné auta zaplatiť od 150 až 200 eur alebo aj viac. Povinným poistením vozidla si ľudia podľa nej splnia zákonnú povinnosť, no zároveň môžu získať rôzne benefity vo forme asistencie a pripoistení, ktoré im môžu pomôcť ľahšie prekonať nepríjemné situácie na cestách.

Ide napríklad o zabezpečenie odtiahnutia pokazeného alebo havarovaného vozidla alebo opravu defektu, a to nielen na Slovenku, ale aj v zahraničí. Týka sa to tiež pripoistenia skiel, stretu so zverou či krupobitia. Odborníčka preto odporúča, aby si ľudia svoje staré zmluvy skontrolovali a prípadne ich zmenili alebo vypovedali.