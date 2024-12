Slová analytika potešia vodičov: Takto sa budú podľa odborníka vyvíjať ceny benzínu a nafty

Ceny pohonných hmôt by v ďalších týždňoch mali zostať stabilné. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Európe sa v posledných týždňoch pohybovali v miernom raste, najmä kvôli vyššiemu dopytu a nárastu marží pred prichádzajúcimi sviatkami. Na svetovom trhu však ceny ropy zostali relatívne stabilné, bez výrazných zmien nahor či nadol. To naznačuje stabilitu cien pohonných hmôt do ďalších týždňov, pričom krátkodobé výkyvy by nemali mať dlhodobý dopad. Tento mierne rastový trend však môže byť zachovaný v prípade nárastu cien ropy na medzinárodných trhoch,“ spresnil.

Mierny rast

Pripomenul, že tento týždeň však došlo k miernemu rastu cien, a to vďaka pozitívnym správam z Číny. Tá oznámila svoje plány na fiškálnu expanziu v nasledujúcom roku, vrátane historicky najväčšej emisie štátnych dlhopisov v objeme troch biliónov jüanov (395 miliárd eur).

„Tento krok, ktorý má podporiť spotrebu domácností a investície, prekonal očakávania investorov a obchodníkov, čo následne spôsobilo aj rast cien ropy. K vyšším očakávaniam obchodníkov ohľadom čínskeho dopytu prispela aj Svetová banka, ktorá zvýšila svoj výhľad rastu čínskej ekonomiky,“ dodal analytik XTB.