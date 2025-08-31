Slovenský skladateľ Filip tvorí hudbu k hollywoodskym filmom: Prezradil, či existuje film, ktorý kvôli hudbe nemôže pozerať

Nedávno sme vám predstavili talentovaného skladateľa Filipa Olejku.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vlastne vzniká hudba k vašim obľúbeným filmom? Slovenský skladateľ Filip nám prezradil, ako vníma hudbu pri pozeraní filmov a ktorá ho inšpiruje najviac.

Takto vníma filmovú hudbu skladateľ

„Ako skladateľ si väčšinou najskôr všímam hudbu a až potom zvyšok filmu. Pri tvorbe hudby však často musím zmeniť svoj pohľad, zabudnúť na to, že som skladateľ, a vžiť sa do fanúšika, ktorý bude projekt sledovať. Nie je to vždy jednoduché, pretože si počas práce vždy vytvorím k samotnému filmu nejaký vzťah. Ten mi potom môže skresliť vnímanie v porovnaní s divákom, ktorý ho zažije úplne po prvý raz,“ prezradil nám Filip.

Na otázku, či pri sledovaní hodnotí aj to, ako by hudbu urobil inak, odpovedal, že sa mu zatiaľ nikdy nestalo, že by pri sledovaní filmu mal pocit, že by hudbu k nemu dokázal zložiť lepšie. Práve naopak, veľakrát si pri počúvaní filmovej hudby povedal: „Kiežby mne napadlo niečo takéto skvelé.“

Ktoré filmy má nutkanie vypnúť?

Zaujímalo nás tiež, aká je Filipova najobľúbenejšia filmová hudba. „Nikdy si neviem vybrať jeden film alebo seriál s najlepšou hudbou, preto ich musím spomenúť viac. Medzi moje najobľúbenejšie patrí soundtrack k filmu Midway od Thomasa Wandera. Táto hudba mi často znie v hlave, je emocionálna, inšpirujúca a veľmi tematická,“ prezradil skladateľ.

Dodal, že často počúva hudbu z minisérie Masters of the Air od Blakea Neelyho. Veľmi rád má aj soundtrack k filmu The Tomorrow War, ku ktorému zložil hudbu Lorne. „A nakoniec musím spomenúť moju srdcovku, soundtrack od Joela Goldsmitha k seriálu Stargate Universe. Práve táto hudba ovplyvnila môj skladateľský štýl asi najviac,“ vysvetlil Filip.

Zatiaľ podľa jeho slov neexistuje film, ktorý by kvôli hudbe nedokázal dopozerať. Výnimku tvoria vraj len jeho vlastné projekty z čias, keď ešte len začínal. „Ak mi niekto pustí skladbu, ktorú som zložil pred desiatimi rokmi, okamžite mám nutkanie ju rýchlo vypnúť,“ dozvedáme sa.

