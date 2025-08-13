Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Napriek odlivu talentovaných ľudí do zahraničia, stále máme aj na Slovensku takých, ktorých práca vás nechá v nemom úžase. Skladateľ Filip Olejka spolupracuje s legendami, ako napríklad Lorne Balfe. Pracoval na projektoch s Rowanom Atkinsonom či Morganom Freemanom. Jeho hudbu však môžete počuť aj v domácej tvorbe či v počítačových hrách.
Aké boli vaše prvé kroky v hudobnej kariére?
Hudbe sa venujem takmer celý život, a preto sa mi niekedy tie roky, kedy som začal, zlievajú. Hudbu som si však začal všímať približne v siedmich rokoch najmä vďaka filmom, hrám a bratovi, ktorý počúval soundtracky. O rok neskôr som sa začal učiť pracovať v hudobných softvéroch, kde som aranžoval skladby rôznych autorov, učil sa pracovať s hudbou a postupne skúšal vytvárať vlastné melódie.
Veľmi ma počas toho inšpirovala aj hudba od Hansa Zimmera, Lorna Balfa, Joela Goldsmitha a rôznych ďalších skladateľov. Za oficiálny začiatok svojej hudobnej kariéry však považujem vek 12 rokov, keď som na sociálne siete zverejnil svoj prvý vlastný track.
Ako sa vám napokon podarilo prepracovať sa až k spolupráci so svetovým skladateľom, ako je Lorne Balfe? Ako ho vnímate po ľudskej, ale aj po profesionálnej stránke?
Lornovu hudbu poznám už od detstva vďaka jeho spolupráci s Hansom Zimmerom. Mal obrovský vplyv na moje rozhodovanie, či sa hudbe budem venovať profesionálne. V roku 2015 som sa mu rozhodol napísať a vyjadriť, akým som jeho veľkým fanúšikom a ako veľmi ma jeho tvorba oslovila. Odvtedy sme zostali v kontakte až do roku 2020, keď mi napísal správu s otázkou, či by som mal záujem vstúpiť do štúdia, ktoré založil spolu s Hansom.
Lorne je mimoriadne pracovitý a nesmierne talentovaný človek. Takmer každý režisér a producent chce, aby práve on komponoval hudbu k ich projektom. O prácu v jeho štúdiu rozhodne nie je núdza a práve preto vyžaduje aj vysoké pracovné nasadenie a zápal pre tvorbu. Počas spolupráce s ním som sa veľa naučil a považujem ho za svojho mentora, za čo som mu nesmierne vďačný.
Aké je vaše najobľúbenejšie dielo, na ktorom ste doteraz pracovali?
Nikdy si neviem vybrať svoj najobľúbenejší track alebo projekt, na ktorom som pracoval. Som veľmi vďačný, že som mohol byť súčasťou každého z nich, ale zároveň som na svoju tvorbu veľmi kritický. Ak by som mal predsa len vyzdvihnúť projekty, ktoré mali najväčší vplyv na moju kariéru, boli by to asi tieto tri: aranžovanie Hansovej a Lornovej hudby pre hru Dragon Age: Veilguard, práca na seriáli Man vs Bee s Rowanom Atkinsonom a napokon dokumentárny seriál Life on Our Planet s Morganom Freemanom. Pracovať na týchto projektoch bol pre mňa neuveriteľný zážitok a získal som neskutočne veľa znalostí o tvorbe hudby.
Ako vôbec taký proces tvorby filmovej hudby vyzerá?
