Nečakaný koniec obľúbenej slovenskej pekárne. Ani miliónové tržby nestačili pokryť rastúce dlhy

Ďalšia slovenská firma z potravinárskeho biznisu končí. Pekáreň KPK, ktorá fungovala iba od roku 2023, oznámila ukončenie svojej prevádzky. Za sebou má pritom pomerne rýchly rast, počas ktorého sa jej podarilo dostať k miliónovým tržbám.
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O svojom rozhodnutí informovala zákazníkov priamo na svojej webovej stránke. Majitelia priznávajú, že rozhodnutie nebolo jednoduché a za koncom pekárne vidia najmä nepriaznivé okolnosti a ekonomickú situáciu.
Poďakovanie a dlhy
„Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Nepriaznivé okolnosti a súčasná ekonomická situácia nám, žiaľ, už nedovoľujú pokračovať ďalej tak, ako by sme si želali,“ uvádza Pekáreň KPK Trstín vo svojom oznámení.
Firma zároveň poďakovala zákazníkom, ktorí si k nej počas rokov nachádzali cestu, ale aj zamestnancom za skoré rána, dlhé dni a prácu, ktorú do fungovania pekárne vložili. „Jedna etapa sa týmto končí,“ uvádza pekáreň na záver svojho oznámenia.
Príbeh Pekárne KPK Trstín začal iba prednedávnom. Spoločnosť vznikla v januári 2023 a za pomerne krátky čas sa jej podarilo vybudovať podnik s miliónovým obratom. V roku 2023 dosiahla tržby 985 522 eur. Firma vtedy skončila v zisku 2 885 eur.
O rok neskôr prišiel výrazný rast. Tržby stúpli na 1,344 milióna eur a spoločnosť vykázala čistý zisk 33 764 eur. V roku 2025 však už čísla vyzerali podstatne horšie.
Spoločnosť má podľa údajov dostupných v auguste 2026 evidované nedoplatky voči viacerým inštitúciám. Najvyššia suma pripadá na Sociálnu poisťovňu, kde je evidovaný dlh 76 128,20 eura. Voči Finančnej správe má spoločnosť evidovaný daňový nedoplatok vo výške 22 028,78 eura. Ďalších 21 091,68 eura predstavuje nedoplatok voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni a 4 664,20 eura voči zdravotnej poisťovni Union.
Zamestnávala desiatky ľudí
Koniec pekárne sa zároveň dotkne aj jej pracovníkov. Podľa verejne dostupných údajov patrila firma do kategórie 25 až 49 zamestnancov. Presný aktuálny počet pracovníkov nie je vo verejných databázach uvedený.
Samotná pekáreň vo svojom oznámení venovala zamestnancom osobitné poďakovanie. „Za skoré rána, dlhé dni, poctivú prácu, nasadenie a všetko, čo ste počas rokov do našej pekárne vložili,“ odkázala súčasným aj bývalým pracovníkom.
Pekárov čakajú ďalšie vyššie náklady
Situáciu slovenských pekární môže navyše od budúceho roka skomplikovať ďalší rast nákladov na prácu. Od 1. januára 2027 majú opäť vzrásť príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov, keďže sú naviazané na minimálnu mzdu. Tá má v roku 2027 dosiahnuť 972 eur.
Ako sme informovali, pre pekárne ide o citlivú tému. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa totiž viac ako 82 percent produkcie chleba, pečiva a koláčov vyrába práve v čase, za ktorý zamestnávatelia platia príplatky. Cena práce zároveň podľa zväzu tvorí v priemere približne 50 percent všetkých nákladov pekárenského odvetvia.
Predseda zväzu Milan Lapšanský upozorňuje, že všetky príplatky sa môžu v určitých prípadoch sčítať a dosiahnuť až 240 percent k hodinovej mzde. Podľa pekárov preto nebude jednoduché ďalší rast nákladov absorbovať. Očakávajú, že sa vyššie výrobné náklady premietnu do odbytových cien pre obchodníkov a následne sa môžu prejaviť aj v cenách pre zákazníkov.
Problémom pritom nie sú iba mzdy. Zväz upozorňuje aj na rastúci dovoz pečiva zo zahraničia. V minulom roku presiahol dovoz chleba, pečiva a koláčov hodnotu 200 miliónov eur a podľa pekárov ďalej rastie.
Malé pekárne navyše nebojujú iba s cenami múky či energií. Na trhu stoja proti veľkým obchodným reťazcom, ktoré dokážu čerstvé pečivo využívať ako súčasť širšej stratégie. Pre supermarket nemusí byť každý rožok samostatným zdrojom veľkého zisku.
Môže zákazníka dostať do predajne a následne nakúpi ďalší tovar. Malý výrobca takúto výhodu nemá. Ak upečie chlieb, potrebuje ho predať za cenu, ktorá mu pokryje výrobu, mzdy, energie, dopravu, priestory a ďalšie náklady.
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