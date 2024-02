Slovenskú jaskyňu mal oživiť prestížny rezort, ten už roky smutne chátra: Americký projekt nevyšiel, hľadá sa nový majiteľ

Smutný príbeh dnes už schátraného projektu Domica Resort sa začal veľkolepými plánmi amerického investora. Rekreačný komplex za milióny eur mal do jaskyne Domica prilákať masy turistov, posledné roky v ňom však nenájdete ani živú dušu. Navyše, súčasný majiteľ od revitalizačných plánov upustil a projekt predáva, informuje o tom portál Index.

Projekt za milióny sklamal

Domica Resort začiatky svojej výstavby datuje do roku 2006, kedy chcel na južné Slovensko prísť oživiť turizmus americký investor. Americká firma Stone Financial Group videla v regióne a najmä v blízkej jaskyni veľký potenciál, preto neváhala do projektu investovať približne 6 miliónov eur. Lákadlom mal byť celý Slovenský kras a investorov poháňali aj dobré čísla z neďalekého Maďarska.

Projekt dokonca podporila aj vtedajšia vláda, ktorá mu schválila finančnú dotáciu vo výške 661-tisíc eur. V lete 2007 síce rezort reklamnou kampaňou lákal na návštevu národného parku, no paradoxom bolo, že ešte nebol dokončený. Oficiálne otvorenie prišlo až o rok neskôr, pričom PR správy lákali na „čarovný rozprávkový park pre deti, unikátny saunový a vitálny svet pre dospelých, dependance, trojhviezdičkový hotel s biznisovými a doplnkovými službami najvyššej kvality a reštauráciou s prvotriednou gastronómiou„.

Nuž, ambiciózne plány sa rozpadli v roku 2010, keď Domica Resort svoje brány pre zlú finančnú situáciu zatvoril. Financujúca banka reštrukturalizáciu nepodporila a majiteľ tak skončil v konkurze. Ako je už dnes zrejmé, tento krok odsúdil projekt na dlhoročné chátranie spojené s hľadaním nového majiteľa. Ako čas plynul, cena rezortu sa postupne znižovala, až napokon na jeseň 2020 našiel nového majiteľa.

Ten síce deklaroval ambíciu zveľadiť schátraný rekreačný komplex, no ani v tomto prípade to neskončilo úspešne. Rezort je dnes podľa ponuky na realitnom portáli opäť na predaj a zaujímavé je, že kým v roku 2020 ho súčasný majiteľ kúpil za necelý milión eur, v súčasnosti zaň pýta približne 3,5 milióna eur. Príbeh veľkolepého projektu neďaleko našej unikátnej jaskyne sa zrejme tak skoro šťastného konca nedočká.