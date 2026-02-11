Slovensku hrozí mastná pokuta: Situácia v týchto mestách je neúnosná, Brusel môže rozhodnúť čoskoro

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Bez razantných zásahov sa situácia nezlepší.

Slovensku aj napriek miernemu zlepšeniu stále hrozí pokuta za kvalitu ovzdušia. Rozhodovanie o nej bude v nasledujúcich mesiacoch. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý opakovane vyhlasuje smogové varovania v tých istých regiónoch.

Kvalita ovzdušia sa aj napriek prijatým opatreniam zlepšuje na Slovensku veľmi pomaly. Slovensku preto hrozí pokuta EÚ za dlhodbé prekračovanie povolených limitov znečistenia. Ako SHMÚ podotkol, za posledných desať rokov zaznamenávajú priemerný ročný pokles emisií v ovzduší o päť percent.

Najviac znečistené regióny

Medzi najviac znečistené oblasti počas aktuálnej vykurovacej sezóny patria najmä Jelšava, Veľká Ida, Košice, Turzovka a Krásno nad Kysucou. Situácia sa zlepšuje medziročne iba minimálne. Prijaté opatrenia tak zatiaľ neprinášajú očakávané výsledky.

„Najväčší podiel na emisiách prachových častíc PM10 a PM2,5, ako aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu dnes pochádza zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach. Problémom sú najmä staré vysokoemisné kotly, nesprávne techniky kúrenia, spaľovanie odpadu a používanie nekvalitných palív,“ priblížil SHMÚ.

Prezident Cechu kachliarov Štefan Bobocký vysvetlil, že spotrebiče na drevo znečisťujú niekoľkonásobne viac ako súčasné moderné kachle. Okrem kvalitného spotrebiča podľa jeho slov ovplyvňuje množstvo dymu aj samotný užívateľ, a to správnym kúrením. „Správnym kúrením suchým drevom dokáže spotrebiteľ znížiť množstvo emisií až o polovicu oproti nesprávnemu kúreniu,“ dodal Bobocký. Veľký podiel na znečistení ovzdušia majú pritom aj veľkí priemyselní znečisťovatelia.

Foto: TASR

Odborné odhady hovoria o tom, že znečistené ovzdušie spôsobuje na Slovensku približne päťtisíc predčasných úmrtí ročne. Ministerstvo životného prostredia síce prijalo za posledné roky opatrenia na zníženie emisií, podľa odborníkov je však tempo zmien nedostatočné a bez relevantnejších zásahov. Problémy pretrvávajú najmä v oblasti lokálneho vykurovania domácností. Bez výraznejších zásahov tak hrozí Slovensku zo strany EÚ pokuta.

Projekt LIFE IP a ďalšie opatrenia

„Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie. V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia boli vykonané už dve štatistické zisťovania v domácnostiach, ktoré poslúžili na zlepšenie metodiky výpočtu emisií zapríčinených spaľovaním tuhých palív v domácnostiach. Pri hodnotení trendu emisií znečisťujúcich látok v posledných rokoch je vidieť klesajúci trend a môžeme konštatovať, že sa prejavuje efekt prijatých opatrení,“ skonštatoval Marcel Zemko z odboru Emisií a biopalív SHMÚ

Taktiež spresnil, že za posledných desať rokov zaznamenali priemerný pokles na úrovni takmer päť percent. Projekt sa okrem implementácie opatrení zameriava aj na podporu vzdelávania, komunikačné a monitorovacie aktivity či efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Projekt zastrešuje envirorezort, ktorý v rámci edukácie spolupracuje aj s Cechom kachliarov. Bobocký spresnil, že chodia s edukačnám prívesom po celom Slovensku a vysvetľujú, ako správne kúriť. „Pozitívna odozva dosvedčuje, že takáto edukácia má zmysel,“ dodal Bobocký.

