Na trhu sa objavil nebezpečný liek: Zisťovali sme, či sa nachádza aj u nás

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
Liek slúži na diagnostické účely.

Z času na čas sa na trhu objavia nevyhovujúce produkty, no tie sú o to nebezpečnejšie, ak ide o lieky. Takýto prípad najnovšie nastal v Česku, kde sa objavil liek s nevyhovujúcim zložením. Jeho distribúcia preto bola zastavená úradmi.

Na svojom webe o tom informoval Štátny ústav na kontrolu liečiv. Ide o liek s názvom Omnipaque, ktorý slúži na diagnostické účely ako kontrastná látka pri vyšetrení telesných dutín cez röntgen.

„Držiteľ rozhodnutia o registrácii, spoločnosť GE Healthcare AS, Oslo, Nórsko, prijal nasledujúce opatrenia: Pozastavenie distribúcie, výdaja a liečebného používania vyššie uvedenej šarže lieku z dôvodu preverenia možnej chyby v kvalite,“ napísal český ústav vo vyhlásení. Problémovým má byť balenie s desiatimi roztokmi, každý po 100 mililitroch, šarža 17361175. Na obale je uvedený dátum minimálnej spotreby 31. december 2028.

Vyjadrenie ŠÚKL

Keďže sa spomínaný liek používa aj na Slovensku, obrátili sme sa na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a zisťovali sme, či sa problémová šarža nachádza aj u nás. „Šarže dostupné na slovenskom trhu týmto nedostatkom dotknuté nie sú, a preto nie je potrebné prijímať obdobné opatrenia aj v Slovenskej republike. Ubezpečujeme všetkých pacientov, že lieky dostupné na slovenskom trhu sú kvalitné, bezpečné a účinné,“ povedala pre interez Martina Štesková zo ŠÚKL.

Čaká nás kratšia noc a ťažšie rána: Blíži sa zmena času, už v tento deň…

Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
