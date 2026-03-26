Na trhu sa objavil nebezpečný liek: Zisťovali sme, či sa nachádza aj u nás

Z času na čas sa na trhu objavia nevyhovujúce produkty, no tie sú o to nebezpečnejšie, ak ide o lieky. Takýto prípad najnovšie nastal v Česku, kde sa objavil liek s nevyhovujúcim zložením. Jeho distribúcia preto bola zastavená úradmi.
Na svojom webe o tom informoval Štátny ústav na kontrolu liečiv. Ide o liek s názvom Omnipaque, ktorý slúži na diagnostické účely ako kontrastná látka pri vyšetrení telesných dutín cez röntgen.
„Držiteľ rozhodnutia o registrácii, spoločnosť GE Healthcare AS, Oslo, Nórsko, prijal nasledujúce opatrenia: Pozastavenie distribúcie, výdaja a liečebného používania vyššie uvedenej šarže lieku z dôvodu preverenia možnej chyby v kvalite,“ napísal český ústav vo vyhlásení. Problémovým má byť balenie s desiatimi roztokmi, každý po 100 mililitroch, šarža 17361175. Na obale je uvedený dátum minimálnej spotreby 31. december 2028.
Vyjadrenie ŠÚKL
Keďže sa spomínaný liek používa aj na Slovensku, obrátili sme sa na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a zisťovali sme, či sa problémová šarža nachádza aj u nás. „Šarže dostupné na slovenskom trhu týmto nedostatkom dotknuté nie sú, a preto nie je potrebné prijímať obdobné opatrenia aj v Slovenskej republike. Ubezpečujeme všetkých pacientov, že lieky dostupné na slovenskom trhu sú kvalitné, bezpečné a účinné,“ povedala pre interez Martina Štesková zo ŠÚKL.
Nahlásiť chybu v článku