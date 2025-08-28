Slovensko vymiera: Čísla odhalili hrozivý trend, každým rokom miznú tisíce obyvateľov. Nezachraňuje nás ani migrácia

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Úbytok obyvateľstva na Slovensku pokračuje.

Na Slovensku pokračoval úbytok obyvateľstva, ovplyvnil ho najmä klesajúci počet živonarodených detí. Slovenská republika mala k 30. júnu celkovo 5 413 813 obyvateľov, čo bolo medziročne o 8 471 osôb menej. Podiel žien bol 51,08 percenta.

TASR o tom informovala Gabriela Haasová zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR. V druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku narodilo 10 036 živých detí, čo je o 1 355 menej než v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Migrácia celkový úbytok nezvrátila

Zároveň v danom období zomrelo 12 675 osôb, teda o 320 viac ako v rovnakom období vlaňajšieho roka. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 2 639 osôb, ktorý sa tak oproti minulému roku prehĺbil o 1 675 osôb.

Ilustračná foto: Pexels

Zahraničnou migráciou získala SR v druhom štvrťroku 2025 celkovo 455 osôb, o 126 menej ako v rovnakom období minulého roka. Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska ku koncu druhého štvrťroka bol 2 184 osôb, v porovnaní s druhým štvrťrokom 2024 sa prehĺbil o 1 801 osôb.

