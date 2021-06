Slovensko si o medaily nezahrá. Naši reprezentanti prehrali v štvrťfinále s USA

Napriek dvom prehrám v rade, ktoré utrpelo Slovensko proti Švédsku a Česku, si naša reprezentácia zaistila prvý štvrťfinálový zápas po dlhej, až osemročnej odmlke. Ten odohrali naši hokejisti proti reprezentantom z USA, ktorí sa stali víťazmi základnej časti MS 2021.

Do bránky sa postavil 23-ročný Adam Húska, ktorý tak medzi tromi žrďami vystriedal Júliusa Hudáčka. Prvé tri obranné formácie ostali nezmenené oproti nášmu poslednému zápasu s Českou republikou. Vytvorili ich Samuel Kňažko s Martinom Gernátom, Mislav Rosandič so Šimonom Nemcom a Adam Jánošík s Máriom Grmanom. V poslednej obrannej dvojici si zahrali kapitán Marek Ďaloga s Martinom Bučkom.

Prvý útok sa po návrate Mareka Hrivíka obnovil, na krídlach tak mal Petra Cehlárika a Róberta Lantošiho. Slafkovský sa presunul do druhého útoku ku Krištofovi a Studeničovi. Kristián Pospíšil s Milošom Romanom a Milošom Kelemenom vytvorili tretí útok a v poslednom sa ukázali Adam Liška, Matúš Sukeľ a Dávid Buc.

Naši hokejisti nedokázali reagovať na skvelú hru USA, keď už po prvej tretine prehrávali 0:3. Zápas sa nakoniec skončil 6:1 pre USA a naši reprezentanti tak skončili na turnaji, no zanechali skvelý dojem a získali si všetkých fanúšikov na Slovensku.

Prvá tretina

Hokejisti USA začali hneď v prvých sekundách zápasoch aktívne a Adam Húska musel v prvej minúte kryť hneď pár nebezpečných striel a tečov. V tretej minúte sme sa museli brániť v našej prvej oslabovej hre po zbytočnom útočnom faule Lantošiho. Po desiatich sekundách fauloval amerického hráča Grman a my sme sa museli brániť dlhej oslabovke o dvoch hráčov. Tú sme napriek tlaku hráčov USA zvládli aj vďaka famóznym zákrokom Adama Húsku.

Prvýkrát sme po dobrej práci v útočnej tretine nášho druhého útoku vystrelili na bránku USA v siedmej minúte, Peterson ale so strelou od modrej čiary nemal najmenšie problémy. Väčšia časť prvej polovice prvej tretiny sa však odohráva v našom obrannom pásme a náš súper zásobil strelami Adama Húsku, ten ale po pôsobil veľmi isto. Počas prvých desiatich minút ich bolo 10.

V štrnástej minúte sa dostal do nášho pásma kapitán USA Bryan Boyle a nechytateľnou strelou ku vzdialenejšej tyči otvoril skóre zápasu. Po tomto góle sme sa snažili v útočnom pásme o vyrovnávajúci gól no strely končili iba na brankárovi Petersonovi. Naopak, udreli opäť Američania, v 16. minúte sa k odrazenému puku dostal Blackwell a osamotený našim bránkoviskom zvýšil na 2:0 pre USA.

Tri minúty pred koncom sa do skvelej príležitosti dostal Kelemen, z boku ale nedokázal prekonať amerického brankára. 29 sekúnd pred koncom sa ale k slovu dostali opäť hokejisti USA. Dostali sa do prečíslenia 2 na 1, ktoré sa podarilo využiť Garlandovi a naši hokejisti tak prehrávali po prvých 20 minútach už 0:3.

Rozhodcovia nám ešte stihli na konci tretiny zobrať presilovú hru po hrubom faule Boylea na nášho Miloša Romana, ktorému uštedril úder hokejkou do citlivých partií. Po takomto faule sa dáva trest 5 + do konca zápasu, rozhodcovia si ho ale nevšimli a my sme išli do šatní za stavu 0:3.

Druhá tretina

Po necelých dvoch minútach sme si zahrali našu prvú presilovú hru po faule Jonesa. Brankára Petersona sme ale ohrozili iba dvomi nevýraznými strelami. Do veľkej príležitosti sa dostal v šiestej minúte Roman, keď sa ocitol sám pred americkým brankárom, nepodarilo sa mu ho ale prekonať.

Ďalšiu skvelú príležitosť na zníženie mal Gernát, ktorý pred Petersonom puk tečoval, ten bol však zatiaľ stopercentný. Aktivita sa na našej strane zvyšovala a aj napriek nepriaznivému stavu sme sa snažili so zápasom niečo spraviť.

V trinástej minúte bola avizovaná presilová hra Slovenska, no puk si zobral Cehlárik a strelou z väčšieho uhlu prekonal Petersona, čím znížil stav stretnutia na 1:3. Po strelenom góle reagoval náš súper zvýšenou aktivitou a vypracoval si niekoľko sľubných príležitostí, Húska ale všetky pokryl.

Tri minúty pred koncom zápasu ale hráči USA využili tlak a zvýšili na 4:1 gólom Blackwella. Gól však padol po ďalšej spornej situácií, keď v rohu inkasoval úder hokejkou do tváre Liška, no rozhodcovia si opäť nič nevšimli. Napriek tomu, že sme v druhej tretine prestrieľali USA 12:10, do poslednej tretiny sme šli s trojgólovým mankom.

Tretia tretina

Naši začali poslednú tretinu mimoriadne aktívne a podarilo sa im vypracovať si hneď niekoľko príležitostí. V dobrých streleckých pozíciách sa ocitli Slafkovský aj Pospíšil, no úspešnejší bol americký brankár.

Napriek dobrému a aktívnemu úvodu strelili ďalší gól naši súperi. Dostali sa do prečíslenia traja na jedného a nekompromisne ho využili. Na 5:1 zvyšoval v 46. minúte Chmelevski.

V 49. minúte vybojoval Juraj Slafkovský presilovú hru. Napriek tomu, že sme väčšinu času trávili v našom útočnom pásme, Petersona sme vážnejšími strelami neohrozili. Na jej konci trafil Pospíšil žrď americkej bránky, no puk sa odrazil mimo nej a tak sa nám ani túto hru v početnej výhode nepodarilo využiť.

Američania tento zápas už iba kontrolovali, neboli takí aktívni ako v úvodnej tretine, kde si zaistili komfortný náskok. 3 minúty pred koncom došlo k vzájomnému vylúčeniu Jánošíka s Moorea, kvôli roztržke pred našou bránkou, mohli sme si tak pozrieť hru štyroch proti štyrom. Počas nej sa skvele ukázal Lantoši, ktorý po obkorčuľovaní americkej bránky nahrával pred bránkovisko voľnému Hrivíkovi, ten však zasiahol iba betón Petersona.

Krátko po skončení hry 4 na 4 sme opäť dostali gól po strele Garlanda, 75 sekúnd pred koncom zápasu, čím uzavrel stav na konečných 6:1.