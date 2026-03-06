Slovensko pokračuje v evakuáciách: Špeciály priviezli ľudí z Jordánska a Ománu, druhý let z Maskatu sa odkladá

Dvojica slovenských vládnych špeciálov dopravila do Bratislavy ďalších občanov SR a iných krajín z jordánskeho Ammánu a ománskeho Maskatu. TASR o tom vo štvrtok večer informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Repatriačný let ministerstva vnútra zabezpečil návrat občanov z Ammánu v Jordánsku a lietadlo ministerstva obrany dopravilo na Slovensko ďalších cestujúcich z Maskatu v Ománe. Na palubách vládnych špeciálov boli okrem Slovákov aj občania Belgicka, Francúzska, Grécka, Jordánska, Litvy, Luxemburska, Španielska a Talianska.
Blanár ocenil spoluprácu ministerstiev
„Oceňujem profesionálnu spoluprácu všetkých zapojených ministerstiev, ako aj partnerov v regióne, ktorí nám pomáhajú zvládať logisticky náročné operácie v tejto komplikovanej bezpečnostnej situácii,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Zároveň zdôraznil, že Slovensko pri evakuáciách pomáha tiež obyvateľom iných krajín a rovnako vyzdvihol solidaritu partnerov, ktorí na svojich letoch priebežne poskytujú miesta pre Slovákov. Druhý pôvodne plánovaný let z Ománu, ktorý mal na Slovensko dopraviť ďalších pasažierov, bol z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností. Tie sú podľa Blanár v súčasnosti vystavené obrovskému náporu letov a nestíhajú ich vybavovať.
Slovensko pripravuje ďalšie evakuačné lety
MZVEZ SR je podľa šéfa diplomacie v kontakte s občanmi dotknutými odložením letu, ako aj s letiskom s cieľom zorganizovať let čo najskôr. Od začiatku evakuačných operácií SR zrealizovala už spolu šesť repatriačných letov, ktorými bolo prepravených 248 osôb, z toho 189 občanov SR. Do konca týždňa je plánovaných ešte zatiaľ ďalších osem evakuačných letov z Jordánska, Ománu a tiež saudskoarabského Rijádu.
MZVEZ SR súčasne intenzívne hľadá ďalšie možnosti evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín. Rezort opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
