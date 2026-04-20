Šimečka hovorí o spájaní, zatiaľ dostal košom: SaS aj KDH chcú ísť do volieb samostatne

Lucia Mužlová
TASR
Šimečka vyzýva na diskusiu o spájaní.

Opozičné SaS a KDH chcú ísť do parlamentných volieb samostatne. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje takéto vyhlásenia v súčasnosti za nezodpovedné, vyzýva na diskusiu o spájaní.

Šimečka sa obáva, že opozícia pôjde do volieb roztrieštená, rozbitá s viacerými stranami na hranici zvoliteľnosti a voliči, ktorí budú chcieť zmenu, nebudú vedieť, či podporiť PS, aby vyhralo voľby, alebo je lepšie voliť SaS, Demokratov či KDH, aby neprepadli hlasy.

Alternatíva pre voličov

„Ak voličom nedáme jednoznačnú, jasnú voľbu, jasnú alternatívu, no tak nedosiahneme víťazstvo. Tak nebudeme mať možnosť prečísliť túto vládnu koalíciu, lebo niektorá z tých strán sa nemusí dostať do parlamentu,“ vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii. Vplyv na výsledok bude mať podľa neho aj vysoká účasť, ktorú očakáva. „Ako sa to technicky urobí, to už je na debatu. Či to bude jeden blok, alebo bude viacero, alebo sa tie menšie strany spoja,“ dodal.

SaS chce ísť do volieb samostatne. Tvrdí, že predvolebné spájanie by podľa dostupných prieskumov a analýz viedlo k výraznému prepadu voličskej podpory a ohrozilo by vznik stabilnej vlády, ktorá by nezvýšila ľuďom dane. „Spájanie nie je stratégia, kto o tom rozpráva, len potvrdzuje, že nemá žiadnu stratégiu, ako poraziť Roberta Fica. Opozícia nevyhrá vtedy, keď sa iba mechanicky zrátajú čísla a preferencie jednotlivých strán. Tak to nefunguje,“ skonštatoval predseda strany Branislav Gröhling.

Slovensko podľa neho potrebuje silnú pravicovú a ekonomickú stranu. Kandidovať v koalícii by podľa neho znamenalo podpísať sa aj pod program typu progresívne zdaňovanie, s ktorým strana nesúhlasí. Obáva sa tiež oslabenia pravicových strán. „Umelé koalície často vedú k tomu, že sa posilnia iné subjekty vrátane Igora Matoviča (líder opozičného Hnutia Slovensko, poznámka TASR) či extrémistov. To určite nepomôže ani k porážke Roberta Fica a ani k reštartu Slovenska,“ doplnil Gröhling.

KDH rovnako avizuje, že pôjde do volieb samostatne. „Sme presvedčení, že iba silné KDH je zárukou stabilnej vlády bez Roberta Fica, ktorá naštartuje ekonomiku, pomôže rodinám a obnoví zdravotníctvo. Pri veľkom spájaní do širokých blokov hrozí, že pravicové a konzervatívne hodnoty zaniknú a voliči prídu o jasnú voľbu. KDH dnes túto alternatívu predstavuje a zo svojich konzervatívnych hodnôt neustúpime,“ vyhlásil predseda kresťanských demokratov Milan Majerský. Dodal, že vláda s KDH bude vládou bez chaosu, bez experimentov a so zameraním na reálnu pomoc ľuďom.

Šimečka už cez víkend apeloval na predsedov ostatných opozičných strán, aby zjednodušili svojim voličom voľbu a vytvorili mobilizačný efekt, hovoril o viacerých možnostiach. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

