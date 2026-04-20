Dentálna hygienička vysvetlila, kedy si po jedle umývať zuby: Je to inak, ako ste si doteraz mysleli

Po konzumácii jedla alebo nápojov by sme si nemali umývať zuby hneď, odporúča sa počkať aspoň pol hodinu. V relácii TASR TV Zdravie to konštatovala dentálna hygienička Sandra Homerová.
„Po konzumácii akéhokoľvek jedla nám v ústach klesne pH, a tým pádom sa sklovina oslabuje,“ vysvetlila. Preto treba počkať, kým sklovina znova „vytvrdne“ naspäť. „Akonáhle začneme šúchať zúbky a umývať ich hneď po konzumácii, vieme si spôsobiť problémy a zošúchavať si sklovinu. Keď to robíme pravidelne, môžeme si v sklovine spôsobiť defekty,“ vysvetlila.
Najškodlivejšie sú sladkosti a sladené nápoje
Odborníčka upozornila, že každá potravina nám zníži pH v ústach, a teda vplýva na naše zuby. Najškodlivejšie sú podľa nej sladkosti a rôzne sladené nápoje. „Zubom škodia aj potraviny, ktoré obsahujú jednoduché cukry, ako sú napríklad čipsy, tiež lepkavé jedlá a sušené ovocie. Neznamená to ale, že by sme ich vôbec nemali jesť,“ poznamenala.
„Vo všeobecnosti sú všetky potraviny bezpečné pre zúbky, ale záleží, v akom čase si ich dáte, ako často ich konzumujete, ako dlho pôsobia na zuboch a akú majú konzistenciu,“ priblížila dentálna hygienička. Zároveň vysvetlila, že pre zuby je lepšie, keď si dáme dezert hneď po hlavnom jedle, ako keď si ho dáme o pol hodinu neskôr, lebo opäť narušíme pH v ústach. „Najviac škodlivé pre zuby je celodenné pojedanie a popíjanie sladených nápojov,“ zhodnotila.
Používanie špáradla po jedle Homerová neodporúča. „Vieme si ním nepekne poškodiť medzizubné ďasno,“ varovala. Toto môže podľa nej spôsobiť jeho zápal, ktorý býva bolestivý. „Pacienti si to potom poriadne nečistia, lebo ich to bolí, tým pádom sa im tam usádza povlak, začne sa tvoriť zubný kameň a ošetrenie je náročnejšie,“ spresnila.
Žuvanie žuvačky po jedle môže podľa odborníčky očistiť žuvacie plôšky, ale bočné strany zubu nie. „Na druhej strane sa pri žuvaní žuvačky tvorí viac slín a rýchlejšie nastáva proces remineralizácie,“ vysvetlila.
Najväčšia chyba pri čistení zubov
Zuby by sme si mali umývať minimálne dvakrát denne. „Dôležitá je večerná hygiena, pretože večer sa tvorí menej slín a tým pádom majú baktérie viac možností sa realizovať,“ povedala.
Najčastejšou chybou pri čistení zubov je podľa dentálnej hygieničky nedostatočné čistenie medzizubných priestorov.
Ideálna je podľa nej kombinácia zubnej nite a medzizubnej kefky. „Keď sa poriadne nedočisťujú zuby, usádza sa na nich povlak, ktorý kryštalizuje a časom sa z neho tvorí zubný kameň. Ten nám môže spôsobiť rôzne ochorenia, napríklad parodontitídu,“ konštatovala Homerová.
Aj používanie zubnej kefky má svoje špecifiká a treba pri ňom dodržiavať určité pravidlá. Tvrdé kefky a horizontálne čistenie zubov nie je podľa odborníčky dobré. Dentálni hygienici vedia každého naučiť, ako si správne umývať zuby a akou kefkou.
„Elektrické alebo sonické kefky vedia pri hygiene veľmi pomôcť. Napríklad pri pacientoch, ktorí si aj po edukácii stále nevedia umývať manuálnou kefkou zuby dostatočne,“ ozrejmila.
Akú zubnú pastu použiť?
Čo sa týka zubnej pasty, je podľa dentálnej hygieničky dôležité, aby obsahovala fluoridy alebo hydroxyapatit, ktoré zuby posilňujú. Bieliace zubné pasty podľa nej veľký účinok nemajú. „Bieliace pasty majú skôr leštiaci účinok, očistia pár pigmentov, ale skôr je to taká hra farieb, že opticky ten zub vybielia,“ zhodnotila.
Netreba zabúdať ani na dentálnu hygienu, ktorú odborníčka odporúča aspoň dvakrát do roka, pokiaľ pacient nemá výrazné problémy so zubami.
„Štandardne sa robí dentálna hygiena najprv ultrazvukom, odstránia sa veľké, tvrdé nánosy zubného kameňa a potom sa zuby pieskujú od jemných povlakov,“ vysvetlila. „Pri menších detičkách alebo pacientoch, ktorí nezvládajú také množstvo vody, používame namiesto pieskovania leštiace pasty a depuračné kefky,“ dodala.
Ideálne je podľa nej začať s dentálnou hygienou už u detí od troch rokov, pretože už vtedy sa im robí zubný kameň. Zároveň apelovala na rodičov, že aj väčším deťom treba dočisťovať zuby, aby sa jeho tvorba minimalizovala.
