Na trhu sa objavili nové drogy: Štát chce rázne zasiahnuť, tieto látky však môžu mať fatálne následky

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Nebezpečné látky sa šíria Európou.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zaradiť látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC) do zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne ministerstva, ktorú predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Novela reaguje na výskyt nových psychoaktívnych látok na trhu a zohľadňuje, že sa často objavujú ako chemické modifikácie už kontrolovaných látok. Účinná ma byť od 1. novembra tohto roka.

„Zaradenie látok 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC) do zoznamu psychotropných látok zabezpečí, že návrh zákona bude reflektovať na aktuálny stav vedeckého poznania, ako aj ich identifikovanú prítomnosť na nelegálnom trhu v rámci Európskej únie,“ uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli.

Riziká pre zdravie a bezpečnosť

Taktiež má podľa rezortu prispieť k ochrane verejného zdravia a verejnej bezpečnosti, keďže dostupné vedecké a epidemiologické údaje poukazujú na riziká akútnych intoxikácií, závažných zdravotných komplikácií a potenciálne fatálnych následkov spojených s užívaním týchto látok.

MZ zároveň dodalo, že novela sa opiera o princíp predbežnej opatrnosti, keďže uvedené látky nemajú terapeutické alebo veterinárne využitie a ich výskyt je spojený najmä s nelegálnym trhom. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť súlad vnútroštátnej právnej úpravy so záväzkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie a zároveň posilniť efektívnosť regulačného rámca v oblasti kontroly psychotropných látok prostredníctvom ich zaradenia do zoznamu látok podliehajúcich osobitnému režimu kontroly,“ podotkol rezort.

Účinky a riziká látky 2-MMC

Syntetický katinón 2-metylmetkatinón má psychostimulačné účinky na centrálny nervový systém, je farmakologicky a štruktúrne príbuzný iným kontrolovaným katinónom, najmä látkam 3-MMC a 4-MMC. S užívaním tejto látky sú spojené závažné riziká vrátane akútnych intoxikácií a nežiaducich kardiovaskulárnych a neuropsychiatrických účinkov.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Z dostupných údajov vyplýva, že v niektorých členských štátoch EÚ boli zaznamenané aj prípady úmrtia a viacero prípadov akútnej otravy s potvrdeným alebo pravdepodobným vystavením tejto látke. Látka sa na nelegálnom trhu vyskytuje najmä vo forme prášku a je distribuovaná ako stimulujúca psychoaktívna látka alebo ako náhrada iných kontrolovaných stimulantov.

Syntetický katinón 4-brómometkatinón má psychostimulačné účinky, chemicky a farmakologicky je príbuzný iným kontrolovaným katinónom, najmä látkam 4-CMC a 3-BMC. Doposiaľ neboli hlásené potvrdené úmrtia ani jednoznačne preukázané nefatálne intoxikácie, avšak boli zaznamenané prípady akútnych otráv s podozrením na expozíciu tejto látke. Látka sa vyskytuje najmä vo forme prášku a je distribuovaná ako stimulujúca psychoaktívna látka alebo ako náhrada kontrolovaných stimulantov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

 

Odporúčané články
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac