Slováci ukázali veľkú silu solidarity: Na Teplo pre Ukrajinu sa vyzbierali takmer 1,5 milióna eur

Slováci vyzbierali v rámci iniciatívy „Teplo pre Ukrajinu” temer 1,5 milióna eur. Do zbierky prispelo bezmála 27-tisíc ľudí. Z vyzbieraných prostriedkov bolo zakúpených 102 generátorov a 42 nabíjacích staníc. Tie boli určené pre ukrajinské mestá a komunity, ktoré najväčšmi postihli útoky na energetickú infraštruktúru. Informovali o tom z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, ktoré iniciatívu spustilo.
Išlo o reakciu na jednu z najťažších zím od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine „Počas zimy 2025 – 2026 Rusko systematicky využívalo chlad a tmu ako zbraň, pričom útočilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. V dôsledku toho zostávali milióny ľudí bez elektriny, kúrenia a dodávok vody v podmienkach mrazov, ktoré miestami dosahovali až -20 °C,” uviedli s tým, že slovenská spoločnosť na to zareagovala rozsiahlou vlnou solidarity, ktorá v krátkom čase umožnila zabezpečiť Ukrajincom kriticky potrebné vybavenie.
Deti mohli ísť do škôlok, komunity mali teplo
Generátory a nabíjacie stanice zakúpené zo zbierky smerovali do mesta Sumy a Sumskej oblasti, taktiež do Černihiva, Dnipra, Záporožia, Kyjeva, Charkova, Odesy, aj do Chersonu, Mykolajiva a Mykolajivskej oblasti. Najviac generátorov, a to 26, putovalo do Černihiva.
„Toto vybavenie zabezpečuje fungovanie škôl a materských škôl, vďaka čomu sa deti môžu vzdelávať aj počas výpadkov elektriny. Umožňuje lekárom vykonávať operácie bez prerušenia. Podporuje chod komunálnych služieb zodpovedných za dodávky vody, tepla a odvádzanie odpadových vôd. Zároveň zabezpečuje dodávky energie pre objekty kritickej infraštruktúry aj obytné domy a pomáha komunitám obstáť v podmienkach neustáleho ostreľovania,” uvádza veľvyslanectvo.
Doplnilo, že zbierka „Teplo pre Ukrajinu“ sa pretavila do stoviek skutočných príbehov. Spomenulo napríklad školu v Záporoží poškodenú v dôsledku ruského ostreľovania, či Černihiv, kde nabíjacie stanice pomáhajú udržiavať nepretržitý chod nemocnice počas častých blackoutov.
„Keď je elektrina dostupná len jednu až dve hodiny denne, generátory sa stávajú nevyhnutnosťou. Zabezpečujú chod kotolní, teplo v domácnostiach a pomáhajú predchádzať zamŕzaniu teplárenských sietí. V meste, ktoré je neustále pod paľbou, ide o otázku bezpečnosti a prežitia. Sme úprimne vďační slovenskému národu za poskytnutú pomoc — každý generátor dáva ľuďom možnosť zohriať sa, pripraviť si jedlo a prežiť tie najťažšie dni,” skonštatoval tajomník Dniprovskej mestskej rady Oleksandr Sanžara. V Dnipre sa generátory stali kľúčovými pre fungovanie mesta.
Celkový výkon dodaného vybavenia je viac ako 6 MVA. To zodpovedá zabezpečeniu kritickej infraštruktúry niekoľkých menších miest. „Hoci v rámci celej energetickej sústavy krajiny ide len o časť, v konkrétnych komunitách má táto pomoc zásadný význam — zachraňuje životy a umožňuje mestám fungovať aj počas útokov. Mimoriadny výsledok zbierky bol možný vďaka solidarite slovenskej spoločnosti — tisícom ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť Ukrajinu v najťažšom období,” doplnili z veľvyslanectva.
Slováci sa spojili pre dobrú vec
Iniciatívu realizovalo s partnermi z občianskeho sektora, a to Neinvestičným fondom Donio, Nadáciou Integra, Post Bellum SK, iniciatívou Mier Ukrajine, Človekom v ohrození, Nadáciou Pontis, All4Ukraine, Ambrela, ADRA, Srdcom s Ukrajinou a Nadáciou otvorenej spoločnosti. Koordinovaná spolupráca umožnila prvé dodávky vybavenia doručiť na Ukrajinu už v priebehu niekoľkých dní od spustenia zbierky.
Do najzraniteľnejších regiónov boli operatívne prerozdeľované. Každý z partnerov sa postaral o svoju časť procesu, nákup, logistiku, doručenie do prihraničných a frontových komunít i koordináciu s miestnymi samosprávami.
Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR podotklo, že iniciatíva „Teplo pre Ukrajinu“ preň ďaleko presiahla rámec humanitárnej pomoci. „V čase, keď sa Rusko snažilo zlomiť Ukrajinu cez energetiku, slovenská spoločnosť ukázala inú silu — silu solidarity, ktorá sa pretavila do konkrétnych činov. Práve takáto podpora posilňuje odolnosť nielen Ukrajiny, ale aj celej Európy, keďže schopnosť spoločne reagovať na výzvy a chrániť základné podmienky života je základom spoločnej bezpečnosti. Táto pomoc sa premenila na teplo a svetlo v ukrajinských mestách a zároveň je dôkazom, že ani v najtemnejších chvíľach Ukrajina nezostáva sama — stojí pri nej slovenský národ s otvoreným srdcom, podporou a skutočným ľudským teplom,” uzavrelo.
