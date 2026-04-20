„Niečo tu nesedí.“ Zamestnanec fastfoodu išiel na záchod. Našiel tam 8-tisíc eur

Tínedžer menom Jayden Cintron tvrdí, že išlo o úplne bežnú piatkovú zmenu. Zamestnanec pracuje pre americkú franšízu Chick-fil-A – známy fastfoodový reťazec, ktorý je priamym konkurentom KFC.
Počas zmeny zašiel aj na toaletu v pobočke, pre ktorú pracuje. Ako spomína tamojšia televízna stanica WITN-TV, zamestnanec si vtedy všimol, že na zemi ležali dve biele obálky. Po otvorení zistil, že ukrývajú takmer 10-tisíc dolárov v hotovosti.
Po prepočítaní zistil, že v jednej obálke je 5 000 dolárov (zhruba 4 250 eur) a v druhej 4 833 dolárov (zhruba 4 110 eur).
A, samozrejme, prišla zásadná otázka: má si 9 833 dolárov (zhruba 8 360 eur) nechať a o náleze mlčať, alebo sa zachovať čestne a pokúsiť sa vypátrať ich majiteľa?
„Niečo tu nesedí.“
Zamestnanec v rozhovore pre televíziu opísal svoj prvý inštinkt po tom, ako zistil, čo sa nachádza v obálkach: „Moja prvá myšlienka bola niečo v zmysle: nie, toto sa predsa nemôže diať. Niečo tu nesedí,“ uviedol.
Po počiatočnom šoku sa však upokojil a po krátkom zvážení situácie sa rozhodol urobiť správnu vec. A hoci mnohí by možno váhali, on nález nezatajil a obálky odovzdal personálnemu oddeleniu.
Pre televíziu vysvetlil, že kľúčovú úlohu v jeho rozhodnutí zohrala viera. Na otázku, prečo si peniaze nenechal, odpovedal jednoducho: „To nie je niečo, čo by urobil Ježiš. Nie je to to, čo by chcel Boh.“
