„Niečo tu nesedí.“ Zamestnanec fastfoodu išiel na záchod. Našiel tam 8-tisíc eur

chick fil a

Ilustračná foto: Phillip Pessar, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Mal si sumu vo výške zhruba 8 360 eur nechať a o náleze mlčať, alebo sa zachovať čestne a pokúsiť sa vypátrať ich majiteľa?

Tínedžer menom Jayden Cintron tvrdí, že išlo o úplne bežnú piatkovú zmenu. Zamestnanec pracuje pre americkú franšízu Chick-fil-A – známy fastfoodový reťazec, ktorý je priamym konkurentom KFC.

Počas zmeny zašiel aj na toaletu v pobočke, pre ktorú pracuje. Ako spomína tamojšia televízna stanica WITN-TV, zamestnanec si vtedy všimol, že na zemi ležali dve biele obálky. Po otvorení zistil, že ukrývajú takmer 10-tisíc dolárov v hotovosti.

Po prepočítaní zistil, že v jednej obálke je 5 000 dolárov (zhruba 4 250 eur) a v druhej 4 833 dolárov (zhruba 4 110 eur).

A, samozrejme, prišla zásadná otázka: má si 9 833 dolárov (zhruba 8 360 eur) nechať a o náleze mlčať, alebo sa zachovať čestne a pokúsiť sa vypátrať ich majiteľa?

„Niečo tu nesedí.“

Zamestnanec v rozhovore pre televíziu opísal svoj prvý inštinkt po tom, ako zistil, čo sa nachádza v obálkach: „Moja prvá myšlienka bola niečo v zmysle: nie, toto sa predsa nemôže diať. Niečo tu nesedí,“ uviedol.

Po počiatočnom šoku sa však upokojil a po krátkom zvážení situácie sa rozhodol urobiť správnu vec. A hoci mnohí by možno váhali, on nález nezatajil a obálky odovzdal personálnemu oddeleniu.

Pre televíziu vysvetlil, že kľúčovú úlohu v jeho rozhodnutí zohrala viera. Na otázku, prečo si peniaze nenechal, odpovedal jednoducho: „To nie je niečo, čo by urobil Ježiš. Nie je to to, čo by chcel Boh.“

Odmenu prijal až po naliehavom presviedčaní

