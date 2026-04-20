Voľby v Bulharsku vyhral proruský exprezident: Drvivé víťazstvo mu prinesie jednoznačnú väčšinu v parlamente

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Rumen Radev vyhral voľby.

Strana bulharského exprezidenta Rumena Radeva, ktorý je kritikom EÚ a vyzval na obnovenie vzťahov s Ruskom, vedie po nedeľňajších voľbách a podľa médií získa väčšinu v parlamente. Vyplýva to z takmer konečných volebných výsledkov, informuje v pondelok TASR podľa správy agentúry AFP.

Radevova strana Progresívne Bulharsko (PB) získala v nedeľňajšom hlasovaní po spočítaní 91,7 percenta hlasov podporu 44,7 percenta. Takýto výsledok by Radevovej strane zabezpečil získanie približne 130 z dovedna 240 kresiel v parlamente.

Zrejme dosiahne absolútnu väčšinu

Takéto drvivé víťazstvo strany znamená prvú jednoznačnú parlamentnú väčšinu v bulharskom parlamente od roku 1997.

Z takmer konečných výsledkov tiež vyplýva, že na druhom mieste je zatiaľ strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vedená bývalým premiérom Bojkom Borisovom, ktorá išla do volieb v koalícii so Zväzom demokratických síl (SDS) a podporilo ju 13,4 percenta voličov.

Na treťom mieste je v tesnom závese strana Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (PP-DB) so ziskom 13,2 percenta hlasov.

Nad potrebnú štvorpercentnú hranicu sa dostalo aj Hnutie za práva a slobody (MRF), strana tureckej a rómskej minority (6,26 percenta). Do parlamentu sa tesne dostane tiež ultranacionalistická strana Znovuzrodenie (4,35 percenta), dodáva bulharská agentúra BTA.

