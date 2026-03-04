Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady

Situácia na Blízkom východe je momentálne kritická a veľká časť regiónu je v podstate letecky paralyzovaná. Trpia aj okolité krajiny, vrátane Spojených arabských emirátov, kde uviazlo množstvo Slovákov. Nám sa podarilo skontaktovať sa s jedným z nich.
O pomoc s návratom na Slovensko požiadalo prostredníctvom dobrovoľnej registrácie už viac ako 5 000 Sloveniek a Slovákov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe alebo v okolitých krajinách zasiahnutých aktuálnou vojenskou eskaláciou.
Najviac registrovaných slovenských občanov je v Spojených arabských emirátoch, kde sa do systému prihlásilo 3 010 ľudí. Ďalších 775 Slovákov a Sloveniek eviduje rezort diplomacie na Maldivách, 488 v Ománe a 352 v Katare. V Jordánsku je registrovaných 219 osôb, v Izraeli 133 a v Tanzánii 97. Menšie počty hlásia Kuvajt (48), Saudská Arábia (11), Libanon (7) a Bahrajn (3).
Majú kontaktovať krízové centrum
V Iráne aktuálne nie je evidovaný žiadny občan SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zároveň upozorňuje, že skutočný počet Slovákov v regióne môže byť vyšší, keďže nie všetci využili možnosť dobrovoľnej registrácie.
„Apelujem na všetkých našich občanov, ktorí sa ocitli v tejto náročnej situácii, aby kontaktovali naše Medzinárodné operačné krízové centrum. Monitorujeme všetkých prihlásených a budeme ich informovať o ďalšom postupe,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Väčšina vzdušného priestoru v regióne je podľa jeho slov naďalej uzatvorená, čo výrazne komplikuje leteckú dopravu. Slovensko už vysiela do oblasti vládne špeciály rezortov obrany a vnútra. Prvé evakuačné lety majú v najbližších hodinách priviezť občanov z jordánskych miest Akaba a Ammán, pričom ďalšie lety sú naplánované počas celého týždňa. Minister však priznal, že nie je možné zabezpečiť okamžitú evakuáciu všetkých občanov zo všetkých destinácií.
Interezu sa podarilo skontaktovať sa so Slovákom Martinom, ktorý do Dubaja vycestoval na dovolenku so svojou rodinou, no to ešte netušil, že pobyt sa mu nečakane predĺži. Momentálne sa nachádza v oblasti JBR Beach a opísal nám aktuálnu situáciu, ako aj komunikáciu s úradmi, či už so slovenskými, alebo s miestnymi. Treba však dodať, že ide o pohľad jednotlivca na situáciu v jeho okolí, ktorá však môže byť o niekoľko kilometrov ďalej diametrálne odlišná.
Ako opisuje, život v Dubaji prebieha z jeho pohľadu pomerne normálne s tým, že z času na čas je počuť rany. „Chveli sa jemne okná, je to cítiť na tých sklenených budovách. Okrem toho je vlastne pokoj. Zdržujeme sa okolo bazénov, okolo hotelov. A v princípe, keď je pokoj, tak večer ideme na pešiu zónu. Včera aj predvčerom sa to naplnilo a ľudia tu normálne žijú, v podstate ako keby sa nič nedialo,“ opisuje Martin.
Vláda Spojených arabských emirátov je perfektne pripravená
V časti, kde sa nachádza, sa podľa neho ľudia neschovávajú po pivniciach či garážach, ako sa objavuje v médiách. „Ten život tu normálne funguje, respektíve nie normálne, ale tak akože obmedzene,“ dodal. „Môžem potvrdiť, že vláda Spojených arabských emirátov je perfektne pripravená“. Skoro všetky rakety či drony, ktoré do krajiny leteli, sa im podarilo zničiť.
„Keď padajú, tak padajú nejaké tie trosky. Situácia je teda pokojná a ministerstvo v Dubaji nás informuje správami,“ doplnil. Samotní šejkovia sa podľa neho prechádzajú po nákupných centrách, ako keby sa nič nedialo.
„Šejkovia upokojujú ľudí cez Facebook, vyložene posielajú lásku, pozdravy, ukazujú sa na verejnosti. A myslím, že aj ľudia dôverujú vláde, veleniu a ministerstvu, ktoré robí výbornú robotu. Nám posielajú správy, čo máme robiť. Keď boli nejaké útoky, všetkým prišlo do telefónu upozornenie, že máme ísť ďalej od okien, schovať sa do budov. Informujú nás v podstate o všetkom, čo sa deje,“ opisuje Martin reakciu miestnych úradov.
So slovenskými úradmi je to však podľa neho už úplne iný príbeh. „Nahlásili sme sa na slovenský portál a jediné, čo nám prišlo, bolo, že sa máme držať tunajších pokynov, ale nič iné. Tí na nás v princípe tak trochu dlabú, žiadne informácie od nich nemáme“.
Doplnil, že vláde Slovenskej republiky v tejto veci nedôveruje. „To, že poslal Šutaj Eštok vládny expres, či čo to je, no tak to je super. Poslali to niekde do Jordánska a mám pocit, že je to celé o tom, že chce dať fotku niekde. Takže ja tomu vôbec nedôverujem. Tisíckrát viac dôverujem vláde tu v Dubaji ako nejakému Šutajovi,“ dodal so sklamaním v hlase.
Bez peňazí je to náročné
Domov sa zrejme tak skoro nedostanú a pre dovolenkárov, ktorým už dochádzajú peniaze, to môže byť mimoriadne náročné. Všetky náklady si totiž musia hradiť sami.
„Čo sa týka hotelov a tak ďalej, musíte si to normálne platiť sami, žiadny hotel to nemá dôvod preplácať. Dostali sme info, že dubajská vláda bude preplácať všetky pobyty, všetky náklady. Neviem, či to je nejaký hoax, ale myslím, že to bolo aj na stránkach ministerstva. To znamená, že oni to všetko popreplácajú, ale teraz si to musíte proste zaplatiť sami.“ Dubajské a katarské úrady sa pritom naozaj vyjadrili, že budú preplácať všetky hotelové náklady spojené s vojnou v Iráne, píše web Euronews.
„Takže si tu ľudia predlžujú pobyty, no pre tých, ktorí nemajú peniaze navyše, to môže byť celkom zaujímavá situácia. Vraj sa niektorí zdekovali na letisko, a to je asi to najhoršie, čo môžu urobiť, lebo tam je zrejme kvantum ľudí, chaos a tie lety tam proste nefungujú,“ dodal náš respondent.
Martin podľa vlastných slov nevie, kedy a ako sa s rodinou dostanú domov, pretože všetky lety boli zrušené. „Zatiaľ je to s letmi tak, že je to iba chaos. Aj naši známi tu si objednali, ale zrušili im to. Momentálne nemám žiadne informácie. Niektoré aerolinky píšu, že od zajtra sa niečo zmení, od pozajtra, od dnes poobedia, ale zatiaľ nie sú žiadne bližšie informácie“. Letenky sa pritom podľa neho dajú normálne objednať cez portály, no následne sú zrušené.
Najhoršie je podľa Martina samotné čakanie a nemožnosť ovplyvniť situáciu. „V hlavách šrotuje, čo sa bude diať, aké zbrane použijú, lebo to je priamo oproti. Sedím na pláži a pozerám sa niekde do hmly a za ňou je šialená krajina s ľuďmi, ktorí dokážu robiť šialené veci. Čiže čakanie je pre ľudí ťažké,“ uzavrel.
