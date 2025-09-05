Slovensko a Ukrajina budú spolupracovať v oblasti energetiky: Saková sľubuje spoločné projekty

Vyplýva to z jej vyjadrenia po piatkovom rokovaní pri ukrajinskom Užhorode.

Slovensko a Ukrajina budú rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky v prípadoch, kde majú krajiny spoločné záujmy. Avizovala to slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že niekde kompromis pre rozličné názory v krátkodobom horizonte nie je možný.

Informovala tiež o tom, že v pondelok (8. 9.) sa má na rezorte hospodárstva konať stretnutie k možnej „preprave ukrajinskej ropy cez územie SR“. Vyplýva to z jej vyjadrenia po piatkovom rokovaní pri ukrajinskom Užhorode.

„Projekty, ktoré sa rozvíjať môžu, budeme určite rozvíjať. V pondelok už mám napríklad prvé stretnutie kvôli preprave ukrajinskej ropy cez územie SR. Samozrejme, takéto projekty, ak ich bude viacej a budú technologicky a technicky realizovateľné, budeme určite naďalej implementovať,“ priblížila šéfka rezortu hospodárstva.

Ropa, plyn či elektrina

Spoločné projekty sa majú podľa nej týkať ropy, plynu či elektrickej energie. „Máme projekt pre prenos elektrickej energie cez hraničný bod Mukačevo-Veľké Kapušany, kde prebieha projekt, ktorého záverečná fáza by mala byť v roku 2032,“ doplnila. Informovala, že jeden projekt sa týka výroby vodíka na území Ukrajiny. Rozprávali sa podľa jej slov aj o výrobe biometánu a poskytovaní daného zdroja pre Európsku úniu.

Saková sa vyjadrila tiež k dovozu ropy na Slovensko. Poukázala na to, že SR má zatiaľ výnimku zo sankcií na dovoz z Ruska. „Momentálne kapacitne iné alternatívne diverzifikačné trasy pre náš región neexistujú,“ skonštatovala. Diskutuje sa však podľa nej o vybudovaní iných trás a v hre je niekoľko scenárov. „Je to o tom, či máte niekoho, kto je zdrojom, či už plynu alebo ropy, či máte na to vybudovanú dostatočnú infraštruktúru a, samozrejme, závisí to v konečnom dôsledku aj od poplatkov,“ dodala.

