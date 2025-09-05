Korčok ocenil stretnutie Fica a Zelenského: Premiéra kritizuje za jednu vec, ktorú pri rokovaní nespravil

„Premiérovi trvalo dva roky, kým pochopil, že sa musí stretnúť s prezidentom Zelenským," poznamenal Ivan Korčok.

Člen predsedníctva opozičného hnutia PS ocenil, že premiér Robert Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským, upozornil však na jeho slabosť. Fico na tlačovej konferencii neodsúdil ruskú agresiu jednoznačným spôsobom a nepodporil suverenitu Ukrajiny. Stretnutie vníma ako podanú ruku od Zelenského, no varuje, že Fico musí pokračovať v rozhovoroch, navštíviť Kyjev a prestať podporovať ruské pozície, inak schôdzka zostane len politickou šou.

Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok ocenil, že v piatok došlo k stretnutiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Fica však skritizoval za to, že na spoločnej tlačovej konferencii jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia.

Premiér ukázal obrovskú slabosť

„Premiérovi trvalo dva roky, kým pochopil, že sa musí stretnúť s prezidentom Zelenským, lebo Slovensku škodí, keď ignoruje prezidenta susednej krajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii. No konečne mu to došlo. Preto je dobré, že sa dnes stretli. Na rokovanie však išiel premiér veľmi oslabený.“ 

Foto: SITA/AP

„Pre Ukrajincov je len Putinov hovorca a navyše si aj obyčajní ľudia na Ukrajine pamätajú urážky na svoju adresu v situácii, keď platia svojimi životmi. Podľa toho, čo zaznelo na tlačovke, však treba povedať, že premiér ukázal obrovskú slabosť, keď ani vedľa ukrajinského prezidenta nedokázal jednoznačne podporiť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a odsúdiť ruskú agresiu,“ poznamenal.

Korčok vnímal piatkové stretnutie ako podanú ruku od Zelenského.

„Jediné, čo by mal Fico urobiť, ak dnešné rokovanie nemá byť len zase jednodielnou šou z jeho strany, je, že by mal čoskoro ísť konečne do Kyjeva. Pokračovať v rozhovoroch s prezidentom Zelenským a hlavne prestať podporovať ruské pozície. Dnes túto možnosť premiér nijako nevyužil. Naopak, opakoval len to, čo Slovensko poškodzuje,“ dodal.

