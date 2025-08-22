Slovensko a Maďarsko sú zúfalé: O pomoc žiadame EÚ, opäť k nám netečie ruská ropa. Dávno sme mohli hľadať iné zdroje

V priebehu deviatich dní došlo už k tretiemu porušeniu infraštruktúry na ropovode Družba prepravujúceho ropu do Maďarska a následne aj na Slovensko.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SD) spolu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom v tejto súvislosti zasielajú list vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom Európsku komisiu vyzývajú k okamžitému zabezpečeniu dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov Európskej únie.
Európska komisia vo svojom vyhlásení z 27. januára uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie a vyzvala tretie krajiny, aby to rešpektovali.
Druhá odstávka
„Komisia v tomto vyhlásení deklarovala, že je pripravená ochraňovať našu kritickú energetickú infraštruktúru, ktorej súčasťou sú aj ropovody, preto považujeme za absolútne nevyhnutné, aby sa EÚ postavila za záujmy členských štátov a energetickú bezpečnosť jej obyvateľov, vrátane obyvateľov Slovenskej republiky. Akékoľvek ohrozenie energetickej bezpečnosti našej krajiny je neakceptovateľné,“ vyhlásil Blanár.
Zároveň upozornil na to, že počas nedávnych útokov na ropovod Družba boli dodávky ropy zastavené naposledy v pondelok. Po zrealizovaných opravách došlo k rýchlej obnove, no na základe nočného ukrajinského útoku na ropovod pri bieloruských hraniciach došlo k vážnemu poškodeniu a doposiaľ nie je známe, aký je rozsah poškodenia. Zásadne to ovplyvní dodávky ropy do slovenskej rafinérie, tvrdí Blanár.
Ukrajinská armáda podľa veliteľa síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho vo štvrtok opäť zasiahla prečerpávaciu stanicu na ropovode Družba pri meste Uneča v ruskej Brianskej oblasti. Brovdi na sociálnej sieti Telegram zverejnil video, na ktorom je vidieť mohutný požiar v zariadení s veľkým množstvom palivových nádrží. Dôveryhodnosť záberov nebolo možné bezprostredne potvrdiť.
Agentúra Reuters pripomína, že na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie zostávajú Slovensko a Maďarsko naďalej závislé od ruskej energie a väčšinu svojej ropy dostávajú cez ropovod Družba. Ten k nám vedie cez Bielorusko a Ukrajinu.
Intenzívne útoky
Kyjev v uplynulých týždňoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo financovaní vojny na Ukrajine. Predaj ropy a zemného plynu tvorí približne štvrtinu celkových príjmov do ruského rozpočtu.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
