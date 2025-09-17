Holanďan označil Slovensko za jednu z najviac podceňovaných destinácií: Je to vraj fantastická krajina, toto ho prekvapilo

Pri zmienke o dovolenke či cestovaní mnoho ľudí uprednostní zahraničie, či už pre finančné dôvody alebo preto, aby videli a zažili niečo nové. Cestovatelia, ktorí zo zahraničia prichádzajú na Slovensko, našu krajinu vnímajú inak ako my, domáci obyvatelia. Neraz ju označujú za skrytý klenot.
Česko a Slovensko sú podľa neho fantastické krajiny
Cestovateľ z Holandska, ktorý na Instagrame vystupuje ako lukepatrickh, sám seba označuje za experta na Európu, pričom ho baví najmä západná časť. V jednom zo svojich príspevkov píše, že sa toto leto rozhodol precestovať Česko, ale aj Slovensko.
Priznal, že bol z toho spočiatku trochu nervózny. Navyše, Luke je sólo cestovateľ, tentoraz však cestoval so skupinou, čo bolo ešte viac mimo jeho komfortnej zóny. Česko a Slovensko popísal ako fantastické krajiny a je rád, že mal možnosť spoznať ich o niečo lepšie.
Toto ho prekvapuje
Pred niekoľkými dňami sa podelil o príspevok, v ktorom píše, že Slovensko navštívil už niekoľkokrát. Zakaždým, keď sem príde, dospeje k rovnakému záveru. Myslí si, že Slovensko je krásna, bezpečná krajina a podľa neho patrí medzi najviac podceňované, čo sa týka cestovania. Vraj vo svojom okolí nikdy nikoho nepočul povedať, že ide na dovolenku na Slovensko. Je to podľa neho prekvapivé a smiešne.
Zatiaľ mal možnosť navštíviť mestá ako Bratislava, Košice, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Poprad, pritom do väčšiny z nich sa vracia opakovane. Samozrejme, nevynechal ani Tatry. Dodáva, že rozumie tomu, ak niekomu príde nudné cestovať po Slovensku. Každý cestovateľ má však iné priority a preferencie. Luke cestuje, aby našiel pokoj a láskavosť v ľuďoch, a to je podľa neho presne to, čo nachádza aj na Slovensku.
