Dcéra Karla Gotta vstúpila na hudobnú scénu: Jej prvý videoklip vyvolal v ľuďoch zmiešané emócie

Hudobná scéna v Česku a na Slovensku zažila moment, ktorý si okamžite získal pozornosť verejnosti. Charlotte Ella Gott, dcéra legendárneho Karla Gotta, vstúpila do sveta hudby svojím prvým oficiálnym videoklipom a okamžite rozdelila fanúšikov na dva tábory. Kým jedni hovoria o prirodzenom talente a pokračovaní rodinnej hudobnej tradície, iní zostávajú opatrní a porovnávajú ju s jej ikonickým otcom.
Videoklip s názvom In Too Deep, ktorý Charlotte Gott predstavila, pôsobí moderne, mladistvo a ukazuje ju v úplne inom svetle, než na aké boli fanúšikovia zvyknutí z jej detstva. Ide o jej prvý výraznejší krok do profesionálnej hudobnej kariéry, pričom mnohí sledujú, či sa vydá na vlastnú cestu alebo nadviaže na odkaz svojho otca.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Charlotte a jej prvé komplimenty
Hneď po zverejnení klipu sa pod videom začali objavovať stovky reakcií. Väčšina komentárov sa prirodzene dotýka porovnávania so zosnulým Karlom Gottom, ktorý patrí medzi najväčšie hudobné legendy.
Mnohí jej venovali pochvalné slová, ktoré pohladia na duši. “Krásne video, skvelá skladba,” napísal jeden fanúšik. “Krásna, veľmi Vám fandím,” zaznel iný komentár. Mnohí jej predpovedajú veľký úspech a páči sa im jej hlas. “Budúca svetová megastar,” poznamenala jedna žena. “Pekná farba hlasu,” myslí si ďalšia. Komplimenty sa len tak hrnuli jedna radosť. “Krásne dievča stávajúce sa ženou, šťastnou, vášnivou, plnou energie, poézie, nehy, lásky, dievča, ktorému to svedčí,” nachádza sa pod videom.
Iní sa vyjadrili, že ide o veľmi chytľavú pesničku. Čím viac si ju púšťajú, tým viac sa im páči. Videoklip mal však desiatky reakcií a dalo sa čakať, že sa medzi nimi objavia aj také, v ktorých sa skloňuje meno hudobného velikána, jej otca Karla Gotta. “Krásne, celý otec,” rozplýva sa nad skladbou jedna žena. “Majster by bol hrdý,” dodala iná.
Nahlásiť chybu v článku