Slovenské lyžiarske stredisko sa zaradilo medzi najlacnejšie v Európe: Ľudia však nešetria kritikou

Lyžovanie sa môže stať poriadne finančne náročnou záležitosťou. Rátať musíte s kúpou alebo s požičaním výbavy a vhodného oblečenia, s nákladmi na cestovanie, ubytovanie, stravu, ale aj skipas. Navyše, ceny v lyžiarskych strediskách za posledných niekoľko rokov vystrelili nahor po celej Európe. V tomto slovenskom stredisku sa to ale vraj oplatí.
Slovenské stredisko sa ocitlo medzi najlacnejšími
Portál Lonely Planet uverejnil zoznam 8 lyžiarskych stredísk v Európe, kde vraj toho dostanete najviac za najmenej peňazí. Nájdete tu miesta ako Sestriere v Taliansku, Grand Tourmalet vo Francúzsku, ale aj Vogel v Španielsku. Na zozname sa však ocitlo aj slovenské lyžiarske stredisko, konkrétne Jasná v Nízkych Tatrách.
Podľa Lonely Planet je to najlepšie miesto, kam sa vybrať, ak nechcete platiť priveľa za skipasy. Portál dodáva, že ide zároveň o najväčšiu lyžiarsku oblasť v strednej Európe. 31 kilometrov zjazdoviek si ľudia môžu užiť spolu s modernými 20 lanovkami. Na svoje si tu vraj prídu milovníci adrenalínu a športu, ale aj relaxu v kluboch a kaviarňach.
Medzi lacné európske alternatívy zaradil Jasnú aj ďalší web. We Ski píše, že tým, čo ponúka, sa môže porovnávať s alpskými rezortmi, no za príjemnejšie ceny. Navyše, dramatický výhľad na Tatry podľa portálu jednoznačne stojí za to.
Názory ľudí sa líšia
Z webu Jasná sa dozvedáme, že 1-dňový skipas pre dospelého momentálne stojí 67 eur (pri online nákupe, ak kupujete priamo na mieste pri pokladni, zaplatíte 71 eur). Za dieťa sa platí 47 eur (pri pokladni 50 eur) a seniori a juniori zaplatia 54 eur (pri pokladni 57 eur). Čo sa týka názorov ľudí, tie sa poriadne líšia.
Kým niektorí nechávajú skvelé recenzie a nešetria slovami chvály, nielen čo sa cien, ale aj služieb týka, iní sú nespokojní. Jeden z návštevníkov na Trip Advisore píše, že návšteva Jasnej bola jedným z najväčších sklamaní, aké kedy zažil. Kritizuje neupravené zjazdovky a nefunkčné systémy. Lanovky vraj boli počas dňa neraz odstavené a nefungovali. Viacero ľudí sa sťažuje na ľad na zjazdovkách.
Alpské ceny za slovenskú kvalitu
Ďalší píšu, že stredisko označované za „skrytý poklad“ je vskutku cenovo dostupné, no ľudia tu údajne vôbec nie sú priateľskí, ba naopak, púšťajú sa do konfliktov. Iní si myslia, že cena je privysoká a nezodpovedá ponúkanej kvalite.
Na webe On The Snow sa ľudia sťažujú na chaos, a taktiež na viacero zatvorených tratí. Jeden z návštevníkov chváli skibusy, no vraj sú chaotické a preplnené a počkáte si aj pol hodinu, kým sa na nejaký dostanete. Dodáva, že je ťažké neporovnávať s Alpami. Ceny nielen za skipasy, ale napríklad aj za jedlo a nápoje, sú podľa neho vyššie ako v Alpách. Pridávajú sa ďalší, ktorí kritizujú, že ceny skipasov sú jednoducho príliš vysoké. Napriek kritike však na Jasnú mnohí nedajú dopustiť a radi sa sem za dobrou lyžovačkou vrátia každý rok.
Nahlásiť chybu v článku